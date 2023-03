I Verdi cercano la quadra "Tra Ricci ed Evangelisti l’essenziale è stare uniti No alle frammentazioni"

I contenuti al centro e tutto intorno la ricerca spasmodica di una quadra per capire chi sostenere, tra il candidato scelto dal Pd Enzo Romolo Ricci e Fabio Evangelisti. "Il tavolo del centrosinistra ha espresso questi nomi e la sintesi va trovata tra essi. Sempre che non venga fuori un terzo nome. A inizio settimana, insieme a Sinistra Italiana, comunicheremo la nostra decisione. Siamo ormai in riunione permanente e domani (oggi, ndr) ci sarà un altro summit coi vertici regionali". Maurizio Bonugli, portavoce di Europa Verde, fa il punto a ridosso della scadenza ultima per fare fronte unitario nel centrosinistra in vista delle amministrative. Ieri pomeriggio c’è stata una nuova riunione, che ha però dato fumata grigia.

Ad ogni modo, le varie anime interne al partito puntano alla migliore soluzione possibile, quella dell’unità. "Stiamo lavorando per creare un fronte compatto e il Pd è l’interlocutore principale, visto anche il rinnovamento ecologista che si sta riscontrando al vertice – ha aggiunto il coordinatore regionale, Eros Tetti – Vorremmo stare saldi in questa direzione e l’espressione migliore è quella di Ricci. Nel caso in cui, però, il fronte si ponesse compatto al fianco di Evangelisti saremmo di quella partita. L’importante è lavorare per non spaccarlo, questo fronte. Non sappiamo se sarà possibile ma andiamo in quella direzione. La lista di Evangelisti con il nostro nome e simbolo? Operazione di marketing, poco politica".

"Su questo il vertice regionale cade un po’ dalle nuvole, mostrando un limite di confronto con la comunità locale. Ad ogmi modo, siamo al tavolo del centrosinistra dalla prima ora, a ottobre scorso, e abbiamo fatto anzi sì che esso potesse essere ancor più inclusivo coinvolgendo anche realtà cittadine – aggiunge Bonugli – Poi ci sono stati stop e rallentamenti dovuti ai problemi interni al dibattito nel Pd. Alla fine, la proposta di Ricci come candidato è arrivata come ’prendere o lasciare’. Ma a nostro avviso non poteva essere lui l’unico candidato da esprimere, visto che erano stati formalizzati altri nominativi per le eventuali primarie, poi naufragate. Adesso c’è da fare sintesi, quanto ai passi indietro tutti devono essere in grado di farli. Candidato Pd compreso. A oggi siamo in attesa che accada qualcosa: il Pd chiede tempo, c’è necessità di riflessione tra i due candidati per uscire dallo stallo in modo non traumatico. In ogni caso, da quel tavolo non dovranno uscire nemici né avversari".

I.C.C.