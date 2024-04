“I Vandellorchi e Nerofumo“ sbarcano nella piazzetta di Resceto A Resceto presentazione del libro "I Vandellorchi e Nerofumo" che narra la fiaba apuana dei Vandellorchi, costruttori della "Via verso il Cielo". Scritto da Maja Malavasi e illustrato da Joaquin Recio, il libro sarà presentato domenica alle 15,30. L'associazione Resceto Vive ha investito nella pubblicazione per raccontare la storia della via Vandelli e del rifugio Nello Conti. Al termine della presentazione, merenda con prodotti locali e mostra fotografica.