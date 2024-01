’I tre nasoni’, spettacolo per famiglie

Domenica prossima torna la rassegna per famiglie ’Tutt’insieme a teatro-che favola’, spettacoli dedicati i più piccoli e ai loro genitori che vanno ad arricchire la stagione del Teatro Guglielmi. Una rassegna pensata per stimolare la fantasia e vivere in famiglia la magia del teatro, che nasce dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Lo spettacolo di domenica (ore 17.30) è il secondo dei quattro appuntamenti previsti: si tratta de ’I tre nasoni’ (età consigliata dai 3 anni) di Emanuele Luzzati e Tonino Conte. Una produzione Cooperativa Teatrale Prometeo/Teatro della Tosse, per la regia di Enrico Campanati. E’ la storia dei principi Tommasone, Tommasetto e Tommasino, tre fratelli con un buffo naso, che si mettono in viaggio per raggiungere la reggia del Sultano delle Puglie, dove la figlia Concettina sta cercando marito. Tutti e tre chiedono la mano della bella principessa, ma al Sultano viene un’idea: la ragazza verrà offerta in sposa a colui che le porterà il regalo più bello. I tre nasoni ripartono immediatamente, percorrendo ognuno strade diverse alla ricerca del regalo perfetto.