I temi chiave del dibattito Il castello e l’aeroporto Sociale, arte e litorale

Il dibattito è acceso su più fronti e a contendersi il ’palcoscenico’ per mettere in evidenza opinioni, progetti e idee di città sono sia i candidati alla poltrona di sindaco che i candidati consiglieri nelle liste a supporto. Castello e aeroporto sono ’spot’ simbolici e in merito al primo l’ex sindaco Francesco Persiani ha chiarito come via sia l’intenzione di "proseguire il percorso già avviato per la sua valorizzazione anche creando al suo interno, grazie agli importanti reperti immagazzinati disordinatamente, un museo che racconti la storia della nostra città, oltre che di continuare a presentarvi grandi mostre". In merito all’aeroporto invece Andrea Cella, vicesindaco durante l’ultima amministrazione Persiani e candidato con la Lega, interviene sul destino dello scalo aeroportuale di Marina di Massa: "Va continuato il percorso di ripristino della legalità iniziato negli scorsi anni. L’area sarà dotata di nuove strutture per la logistica, l’accoglienza, attività culturali e conferenze, oltre che ampliare l’offerta commerciale. Tutto questo mantenendo la struttura storica dell’hangar risalente ai primi del ‘900 e l’area riservata all’elisoccorso". Riflettori su Castagnetola con il candidato di Massa Futura con Marco Guidi in consiglio comunale Luca Tonlazzerini: "Ascoltando i residenti si comprende quanta trascuratezza è stata a loro riservata. Molti i temi affrontati dalla mancanza di parcheggi alle fognature che emettono odori nauseanti e traboccano di liquame durante le giornate di pioggia, griglie di raccolta acqua piovana ostruite e divelte, mancata conservazione del nostro patrimonio montano e trasformazione di alcune aree di raccolta rifiuti in discariche a cielo aperto". La parità di genere è invece al centro dell’analisi di Sonia Castellini, anche lei di Massa Futura: "Il bilancio di genere è già stato introdotto dalla Regione e adottato da diversi Comuni. Anche a Massa occorre fare dei passi avanti. Il bilancio non è neutrale rispetto al genere, ossia uomini e donne sono influenzati diversamente dalle decisioni di bilancio, basti vedere le loro diverse situazioni socio-economiche, i bisogni individuali e le preferenze. Ad esempio, le donne dipendono più degli uomini dai servizi di trasporto pubblico, una riduzione della spesa per i bus non è neutrale rispetto al genere, ma incide più sulle donne". Tema dell’inclusione caro anche a Elda Baldi, capolista per il Movimento 5 Stelle in consiglio con Daniela Bennati: "Si deve sviluppare un programma che riesca a integrare urbanistica, progettazione degli arredi urbani, architettura degli interni, mobilità – ha spiegato – Vivere in una città dagli spazi urbani e dai servizi accessibili a tutte e tutti significa garantire libertà di movimento, ma ancor di più, il diritto all’autodeterminazione". E chiede di poter essere eletto "consigliere di tutti", ponendo al centro temkatiche sociali, Nicola Ricci candidato per il Pd in consiglio con Enzo Ricci: "Voglio rappresentare chiunque ne abbia bisogno, portando avanti temi come quello di senza fissa dimora, disabili e anziani e facendo da tramite tra il cittadino e i suoi problemi e richieste verso un Comune che dovrà rappresentare ogni massese". Punta il dito, e definisce "grave la la situazione relativa agli alloggi popolari nella nostra città" l’ex presidente del consiglio comunale Stefano Benedetti che scrive al commissario prefettizio e al prefetto: "Decine di sfratti notificati dal Comune prima che l’amministrazione fosse sfiduciata. Riguardano famiglie italiane, quasi tutte indigenti e bisognose, famiglie con malati, anziani e bambini. Proprio la settimana passata con l’aiuto del presidente Erp Panfietti, uno di questi sfratti è stato bloccato in extremis, ma fino a quando?". E l’ex assessore all’istruzione Nadia Marnica, candidata nei Civici apuani per Persiani, parla della scuola di Alteta a rischio chiusura: "Un presidio per il quartiere una scuola che ha investito negli strumenti didattici e nei percorsi per disabili. Quest’anno in prima si sono iscritti 8 alunni e nello stesso istituto non si è formata la classe prima nemmeno a Romagnano. Ma sono state concesse prime a Castagnola dove gli alunni erano 29: forse valeva la pena fare una classe a Castagnola e una a Alteta. Spero che dirigente scolastica e dirigente dell’Usp vorranno ascoltare l’appello dei genitori".