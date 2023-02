I supereroi sono le persone che donano il sangue "Un gesto d’amore reso possibile dall’Avis"

Fin da piccoli siamo stati abituati a vedere i supereroi, nei fumetti o nei film, come personaggi muniti di maschera, mantello e una forza fuori dal comune, accompagnata da poteri speciali per aiutare gli altri. Quante volte abbiamo sognato di entrare nel loro mondo! Crescendo, abbiamo scoperto che non esistono uomini volanti e che nessuno ha superpoteri… Tuttavia, non serve avere un mantello per essere un supereroe. Molte persone, ogni giorno, in silenzio, compiono piccoli gesti per aiutare gli altri, e donare il sangue è uno di questi. Per questo, l’Avis locale e il suo presidente Silvano Giannetti, collaborano da anni con la nostra scuola. Anche grazie a loro, sappiamo che donare il sangue può salvare la vita a molte persone e rappresenta un concreto gesto d’amore verso il prossimo. Che fa bene a chi riceve, ma soprattutto a chi dona. Ciascuno di noi è pronto a diventare un supereroe.