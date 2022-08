I “soliti incivili“ gettano via i rifiuti

Spesso vediamo volontari impegnati nella pulizia del Frigido ma ci sono persone che frequentano il fiume e abbandonano i rifiuti sul sentiero. La segnalazione arriva da alcuni cittadini. "Hanno messo un raccoglitore di rifiuti vicino alla segheria abbandonata, prima di Poggio Piastrone . Da quella segheria si scende lungo un sentiero che porta al fiume, in questo periodo molto frequentato. Al ritorno incivili lasciano in loco i rifiuti tanto che sta crescendo una discarica. Chi dovrà pulire? I soliti volontari? Il Comune? Basterebbe poco lasciare i luoghi come li abbiamo trovati".