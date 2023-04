I sogni dei malati nelle Uova dell’Ail

“Ogni uovo custodisce un sogno aiutaci a realizzarlo” è il messaggio delle Uova pasquali di Ail, associazione contro leucemie, linfomi e mieloma, di cui Confartigianato Imprese Massa Carrara Lunigiana, sostiene l’iniziativba solidale. Nelle Uova di cioccolato c’è il sostegno ad oltre 140 studi scientifici ogni anno, il finanziamento di borse studio per giovani ricercatori e il supporto ai Centri Ematologici in tutta Italia, ci sono i sogni di migliaia di pazienti. Per questo, nell’ambito delle proprie azioni destinate al sociale, prosegue il sostegno ad Ail di Confartigianato Imprese Massa Carrara Lunigiana per lo sviluppo della ricerca scientifica per la cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma, per la crescita dell’assistenza ai pazienti ed alle famiglie in tutte le fasi del percorso attraverso la malattia e per una maggior sensibilizzazione dell’opinione pubblica alla lotta contro le malattie del sangue.

Ancora oggi sono infatti tanti coloro che aspettano una cura definitiva. Tutti gli interessati ad offrire un contributo possono rivolgersi alla sede Ail di Massa Carrara in via Villafranca 38 (tel. 0585 856286).