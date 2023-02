I Socialisti ricordano Sandro Pertini Cerimonia a Marina

Il Partito Socialista ricorda oggi il 33esimo anniversario della scomparsa di Sandro Pertini. Oggi alle 17 una cerimonia che si terrà a Marina, davanti al cippo eretto in memoria del presidente. "Pertini – si legge in una nota del Partito socialista – ha saputo essere esempio di passione civile contribuendo a ridare fiducia nelle istituzioni e a un intero Paese dopo anni bui e tormentati. Per l’importanza che ha avuto nella storia repubblicana e per il riconoscimento unanime della sua figura tutti sono invitati a partecipare al momento di ricordo e di riflessione". Se ancora oggi, giovani che non lo hanno conosciuto e meno giovani che ne ricordano l’esempio, testimoniano affetto e riconoscenza verso una figura che ha saputo rappresentare al più alto livello i valori della solidarietà e del riformismo socialista – ricorda Angelo Zubbani annunciando l’iniziativa – lo si deve a figure che, come Sandro Pertini, hanno saputo servire le istituzioni senza dimenticare i valori fondanti della democrazia e degli ideali ai quali si è sempre ispirato nella prigionia come nella resistenza e nell’attività istituzionale".