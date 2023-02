I sindacati ancora dal prefetto "Piano rientro debiti urgente"

"Lunedi (domani, ndr) saremo nuovamente ricevuti dal Prefetto per provare a risolvere la vertenza Compass-Di Vittorio Casa Ascoli. La situazione di lavoratrici e lavoratori della cooperativa Compass , che non hanno ancora ricevuto lo stipendio di Gennaio e, alcuni, nemmeno dicembre, è oramai insostenibile". A dirlo sono Alessio Menconi Enzo Mastorci Claudio Salvadori in una nota unitaria firmata da Cgil Fp, Cisl Fp e Uil Fpl.

"I servizi svolti sono tutti a carattere socio-sanitario e rivolti a utenze fragili del territorio. E nonostante il mancato pagamento delle retribuzioni queste lavoratrici e questi lavoratori continuano a svolgere il loro lavoro di cura con dedizione e zelo, ma se la situazione non cambierà a breve non avranno neppure la possibilità di acquistare il carburante necessario per recarsi al lavoro – aggiungono – É necessario un impegno forte di tutti, in particolar modo la politica e gli amministratori locali, per giungere in tempi brevissimi alla chiusura del piano di rientro per i crediti delle due cooperative nei confronti dell’azienda speciale per servizi alla persona Casa Ascoli; piano di rientro che permetterebbe alla Cooperativa Compass di accedere al credito e regolarizzare i pagamenti degli stipendi, e alla Cooperativa Di Vittorio di evitare di giungere inesorabilmente ad una condizione di mancanza di liquidità".