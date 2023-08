I saldi estivi si rivelano un flop Mazzata per l’abbigliamento "Vendite inferiori al 30 per cento"

di Alfredo Marchetti

Una boccata d’ossigeno... che non è arrivata. I saldi estivi erano tanto attesi da un settore, il commercio, in crisi ormai da anni. Impegnati a districarsi tra rincari delle materie prime, affitti, costo del personale, la concorrenza del mercato online, i commercianti speravano in un risultato più soddisfacente dai saldi d’estate. Ma il cielo sereno è ancora lontano: "Putroppo siamo lontani dai numeri del 2022 – dichiara Christian Lazzarelli del Ccn –. Il costo della vita è aumentato, questo influisce sul sugli acquisti. Complessivamente, anche se è ancora presto per fare dei bilanci, si attesta su un 10 per cento in meno. Gli eventi serali ci hanno dato un ritorno in termini di immagine, ma quella spinta che pensavamo non c’è stata".

"Rispetto all’anno scorso – ha detto Paolo Bertozzi di ’Typo’ – noto una flessione, potrei dire il 30 per cento in meno di vendite sotto i saldi estivi. Gli eventi serali hanno aiutato, ma non sono la soluzione finale. Le modalità di acquisti sono cambiate nel corso di questi anni, così si lavora male".

Analizza la situazione anche chi non fa saldi a prescindere, come Elisabetta Zanetti del negozio “Il cavallino al dondolo“: "Putroppo credo che l’attesa dei saldi sia finita da tempo. Ci sono le multinazionali che li fanno tutto l’anno, poi c’è il mercato online. Ci consoliamo con il fatto che gli eventi serali organizzati dal settore siano andati molto bene, c’è stato un bel giro di persone in centro". Anche Sara Giovannini di Confcommercio guarda il periodo con preoccupazione: "Confermo che per la provincia c’è stata una flessione delle vendite rispetto all’anno precedente. Il caro vita influisce particolarmente: moda, abbigliamento e calzature, ne risente particolarmente. C’è un nuovo modo di fare acquisti, basta guardare anche il settore turistico: prima chi veniva mangiava al mare, si concedeva un pranzo in più fuori, adesso stanno attenti a queste cose".

Analizza il periodo anche Lorella Bianchini, della famosa boutique in centro città: "I saldi non hanno funzionato, abbiamo avuto le nostre vendite con i clienti affezionati, ma forse la crisi generale e il gran caldo di luglio hanno influito sulle vendite. Abbiamo lavorato per un discorso di cerimonie nei mesi prima dei saldi, ma d’estate c’è stata una flessione decisa degli acquisti".