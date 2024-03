I rumori saranno solo un ricordo grazie alle nuove ’barriere’. Il progetto eliminerà i disagi dal traffico del viadotto Calcinara

I rumori? Rientreranno nei limiti di legge, grazie alle barriere antirumore. Siamo ai Bagni di Podenzana, dove da anni i cittadini si lamentano per i rumori e a volte anche le vibrazioni che arrivano col traffico sul viadotto Calcinara. Un problema che entro la fine dell’anno in corso dovrebbe essere risolto, come assicurato dai tecnici Salt che hanno incontrato amministrazione e cittadinanza. "Podenzana - ha esordito il sindaco Marco Pinelli - è il comune lunigianese che ha il maggior numero di chilometri di autostrada sul suo territorio, ben sette, tra A15 e A12, comprendendo Montedivalli. Nel dettaglio il viadotto in questione attraversa le frazioni di Bagni, Villa Argentina e Calcinara, gli abitanti subiscono da anni il disagio del rumore. Per fortuna l’intervento è ormai imminente, il progetto è stato presentato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’autorizzazione, il Mit avrà tre mesi di tempo per concederla. Poi al via l’intervento, che dovrà svolgersi nei mesi invernali, per la presenza di minore traffico. Siamo soddisfatti per il progetto che porterà sollievo alla popolazione interessata".

Nel dettaglio sono entrati Giuseppe Fratino, direttore tecnico Salt e Giovanni Faccini, sempre di Salt. "L’intervento - ha evidenziato Fratino - rientra in un progetto di riqualificazione acustica promosso da Salt, che riguarda vari tratti autostradali. Saranno sistemate barriere fonoassorbenti per circa 340 metri di lunghezza, di cui 210 su viadotto e gli altri su rilevato, congiungendo la galleria al muro presente, in carreggiata sud. L’altezza è variabile, dai quattro metri sul viadotto, fino a sei metri su rilevato, per un costo di oltre tre milioni di euro. Le barriere conterranno i rumori entro i limiti previsti dalla legge, sono stati fatti sopralluoghi da tecnici e il progetto è all’avanguardia, il rumore continuerà a sentirsi, ma sarà diverso, più contenuto. Una volta ottenuta l’approvazione dal Ministero cominceremo a lavorare, nei mesi invernali, perché dovremo occupare parte della carreggiata per circa quattro mesi. L’intervento è soggetto a verifiche: la bontà dell’esito dovrà essere reale perché al termine dei lavori verranno fatte nuovamente tutte le indagini fonometriche".

M.L.