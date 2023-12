I risarcimenti bloccati: "Vittime delle stragi naziste, diritti ancora negati"

Fivizzano, 29 dicembre 2023 – Il Mef blocca i risarcimenti nei confronti dei familiari delle vittime dei crimini nazisti, disattendendo le sentenze passate in giudicato con provvisionali stabilite e confermate anche dalla Suprema Corte di Cassazione. "La prima strage avvenne il 4 maggio 1944 a Mommio - spiega Gianluigi Giannetti, sindaco di Fivizzano - Nei mesi successivi si assistette a un drammatico crescendo di uccisioni isolate e crimini di massa, come a San Terenzo, Vinca e Tenerano. Eccidi che azzerarono intere comunità".

Fivizzano ha pagato un tributo elevatissimo in termini di vite umane: oltre 400 i civili trucidati dalla soldataglia di Hitler, senza considerare i morti sotto i bombardamenti. Decine i paesi dati alle fiamme, le fattorie ridotte in cenere con chiese fatte saltare in aria. Sotto il profilo giudiziario nel campo dei crimini nazisti in Italia tutto restò occultato sotto una pesante coltre d’oblio fino al 1994, con la scoperta dell’Armadio della Vergogna.

All’inizio del Duemila, la Procura Militare della Repubblica di La Spezia, con il Pm Marco De Paolis, riaprì procedimenti giudiziari nei confronti di ufficiali e sottufficiali delle SS ancora in vita sospettati di aver preso parte a stragi di civili. Si celebrarono processi conclusisi con sentenze all’ergastolo per vecchi criminali che, salvo rarissimi casi, rimasero contumaci.

"A questi processi, si costituirono parte civile numerosi miei concittadini sopravvissuti o che avevano avuto padri, madri, fratelli sterminati in quegli orribili massacri - racconta il sindaco - e il Comune di Fivizzano prestò loro assistenza sia giudiziaria che logistica, soprattutto quando con la soppressione della Procura Militare di La Spezia le udienze si spostarono a Roma. Questi processi, si sono conclusi con la condanna all’ergastolo per gli imputati e il risarcimento dei danni patiti ai familiari delle vittime da parte loro e in solido della Repubblica Federale di Germania. A differenza di altre realtà simili e magari più note, un cospicuo numero di familiari, cittadini di Fivizzano, ha ottenuto sentenze risarcitorie con tanto di provvisionale che sono state confermate sia in Corte d’Appello che dalla Suprema Corte di Cassazione".

Entra in campo il Fondo ristoro, istituito dal governo Draghi nel 2022, dove l’Italia si è fatta carico di risarcire gli aventi diritto in luogo della Germania, a fronte di uno stanziamento di 61 milioni di euro da liquidarsi dal 2023 al 2026. "Si pensava che questa tragica odissea giungesse al capolinea. Invece, pur avendone titolo, le richieste risarcitorie vengono respinte con motivazioni surreali. Ad esempio sostenendo che “non è possibile dar corso alla richiesta, in quanto risulta decorso il termine prescrizionale dei 10 anni dal giudicato per l’esercizio del diritto…“.

Ma qui - sottolinea Giannetti - non solo siamo di fronte a crimini contro l’umanità, imprescrittibili, ma non si vuole neppure effettuare quel semplice calcolo aritmetico che dimostrerebbe come in realtà, i 10 anni dal giudicato non sono assolutamente trascorsi. Ho scritto al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, chiedendo il suo risolutivo intervento. E mi rivolgo anche ai responsabili dell’attuale governo: chiedo che, in base alla legge 79 del 2022 relativa al Fondo Ristoro per le vittime del Terzo Reich, vengano eseguite le sentenze emesse dai tribunali che hanno stabilito provvisionali con cifre ben precise a favore di sopravvissuti e familiari di vittime, cittadini di Fivizzano. L’anno corrente sta per volgere al termine e quindi domando: i 20 milioni di euro in dotazione al Fondo per il 2023 dove sono andati a finire, a chi sono stati distribuiti visto che vengono respinte le richieste anche di coloro in possesso di sentenze esecutive passate in giudicato e confermate dalla Cassazione con specifica provvisionale?".