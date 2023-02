I riflettori della politica accesi sulle bonifiche

Le bonifiche del territorio a che punto sono? Una domanda a cui si cercherà risposta domani in occasione dell’incontro pubblico organizzato dalle 10,30 a Palazzo Ducale dal Polo Progressista e di Sinistra formato dal Movimento Cinque Stelle, Unione Popolare e collettivo Massa città in Comune. "L’inquinamento – commenta il Polo – rappresenta una delle più gravi criticità del territorio e i sondaggi che abbiamo raccolto in questi due mesi ci confermano che c’è una parte della cittadinanza che non solo è consapevole del problema di cui discutiamo, ma che è anche molto preoccupata del ritardo accumulato nel bonificare la falda acquifera. Questo incontro, al quale parteciperanno rappresentanti delle istituzioni, tecnici ed esperti in materia ambientale, intende fornire risposte ai perché della cittadinanza, così da tracciare un quadro aggiornato sullo sviluppo dell’intervento di bonifica".

Ad approfondire la questione ci saranno i deputati Riccardo Ricciardi e Ilaria Fontana del Movimento Cinque Stelle, con quest’ultima che in prima persona come sottosegretaria aveva seguito l’iter ministeriale di approvazione del progetto unitario di bonifica della falda. Interverranno inoltre Elena Mazzoni, responsabile nazionale ambiente del Partito di Rifondazione Comunista, e il geologo Andrea Piccinini che ha coordinato la mappatura degli inquinanti presenti nell’area di bonifica.

Il Polo Progressista, che affronterà le elezioni amministrative, porrà il tema dell’inquinamento cittadino tra i punti principali da affrontare una volta alla guida della città. "Ogni rappresentante delle istituzioni dovrà lavorare per realizzare quest’opera senza fare sconti di sorta. Un’opera che ad oggi nessuna amministrazione è riuscita ad avviare".