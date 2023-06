I ragazzi stanno tornando a casa "Gli daremo supporto psicologico"

Il sindaco di Zeri Cristian Petacchi ha vissuto gli ultimi due giorni in apnea: è stato il primo ad arrivare sul luogo dell’incidente e anche l’ultimo a staccare gli occhi sul mezzo recuperato nella giornata di ieri con una gru e col lavoro degli operai forestali dell’Unione dei Comuni della Lunigiana. " Spero che questo episodio sia archiviato definitivamente - dice -. Sono stati coinvolti nell’incidente gli studenti che sono il nostro tesoro più grande e il futuro di questa vallata. E’ un miracolo che in questo salto di quasi 100 metri siano riusciti a salvarsi tutti perché poteva essere una tragedia". Il sindaco Petacchi ha seguito momento per momento tutte le operazioni di soccorso dal momento drammatico della telefonata della figlia 17enne Giulia, studentessa del liceo scientifico, che lo ha avvertito dell’incidente in corso. " Stavo pranzando a casa e mi ha gridato che l’autobus stava precipitando come una pallina nel flipper. Con il mio figlio maggiore siamo accorsi subito e abbiamo visto che c’erano dei ragazzi che erano riusciti a scendere dal bus e stavano risalendo la china fino alla strada. Poi quando sono arrivati i soccorsi sono sceso con loro". Come sta adesso sua figlia? "Ha subito alcuni tagli abbastanza profondi, è dolorante, ma è stata dimessa dall’ospedale ed è a casa". Il sindaco è preoccupato per la salute psicologica dei ragazzi. " Guarite le ferite fisiche c’è il rischio che rimangano tracce. Se ci sarà bisogno di un sostegno psicologico sarò il primo ad organizzare questa iniziativa. Si tratta di un trauma forte, perché questi ragazzi hanno visto la morte in faccia Faremo però di tutto per aiutarli".

