I ragazzi dell’Anffas diventano fornai. Per Pasquale le colombe ’Flora’ con Lievita

Una colomba pasquale per aiutare Anffas ad ampliare l’offerta formativa delle persone con disabilità. Le colombe benefiche prodotte dalla pasticceria Lièvita, sono state confezionate una ad una dai ragazzi di Anffas. La linea di colombe si chiama ‘Flora’ e all’insegna dell’inclusione sono state sfornate anche nella versione senza glutine. Nella confezione sarà inserita anche una sorpresa prodotta nei laboratori creativi di Anffas.

All’interno ci sarà anche una sorpresa realizzata all’interno dei laboratori creativi dai ragazzi di Anffas. Proprio al potenziamento dei laboratori è indirizzata, infatti, la raccolta fondi, con l’obiettivo di ampliare l’offerta di esperienze laboratoriali che permettano alle persone con disabilità di trovare una propria dimensione e avere sempre più occasioni di crescita e di consolidamento delle proprie capacità e autonomie. "Sono felice per come sta crescendo questa iniziativa – commenta la presidente di Anffas Fiorella Nari –. Da tempo cercavamo una strada che mettesse assieme solidarietà e valorizzazione delle eccellenze del nostro territorio, finalmente l’abbiamo trovata e ci impegneremo al massimo per la riuscita dell’iniziativa".

"L’attenzione al territorio, alla valorizzazione delle sue peculiarità e della sua storia, fanno da sempre parte della nostra filosofia aziendale – aggiunge Gian Paolo Bassi, titolare di Lievita –. L’idea di poter partecipare a un’iniziativa con Anffas, che da 60 anni è impegnata in favore delle persone più fragili e di aderire ai valori di solidarietà, ci ha immediatamente entusiasmato e come è nella nostra tradizione ci siamo subito messi al lavoro". In occasione del lancio della campagna benefica nei giorni scorsi una delegazione Anffas ha visitato il laboratorio della pasticceria Lievita. Le colombe (con o senza glutine) si possono prenotare sito www.anffams.it scrivendo una mail a [email protected] oppure telefonando al numero 0585 84.14.44, da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 16,30.