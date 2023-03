I ragazzi a Roma da Papa Francesco "E’ stato un momento bellissimo"

di Roberto Oligeri

Hanno fatto tutti rientro a casa, gli otto ragazzi di Fivizzano e dintorni che unitamente al parroco don Bernardo Marovelli ed alle catechiste Orestina Furletti e Sandra Chiappini, sono stati accolti all’udienza di Papa Francesco, lo scorso mercoledì a Roma. Si tratta di Carlotta Benedetti, Martina Benedetti, Andrea Bonini, Emma Chinca, Virginia Grassi, Sofia Rossi, Caterina Lucchini e Pietro Tonelli.

Questi giovani lunigianesi sono tutti cresimandi e a loro, al termine del percorso catechistico svolto nel Vicariato di Fivizzano, quale riconoscimento nei loro confronti e nei confronti anche delle relative famiglie, è stata concessa l’opportunità di assistere ad un incontro con il Pontefice, ovviamente nella capitale. "E’ stata un’esperienza bellissima, i nostri ragazzi erano tutti molto emozionati – racconta Orestina Furletti, una delle due catechiste che li ha accompagnati –. Per l’occasione l’udienza era stata spostata dalla Sala Nervi a Piazza San Pietro e quando vicino a noi, mentre eravamo tutti in attesa in piazza, abbiamo sentito “rumoreggiare“, abbiamo potuto vedere Papa Francesco giungere vicinissimo e allora qualche lacrima ha rigato il viso dei più sensibili.

E’ stato un momento davvero bellissimo, con ragazze, ragazzi e genitori - conclude la catechista lunigianese - uniti assieme con un unico, comune obiettivo. Nel viaggio di rientro verso casa ci siamo anche fermati al Santuario della Madonna delle Lacrime di Civitavecchia per una piccola celebrazione di ringraziamento. Speriamo di aver gettato un piccolo seme che, nel tempo, darà i suoi buoni frutti".

