I racconti fantastici di Chelli Il saggio di Borghini e Bonfigli

La letteratura fantastica di Gaetano Carlo Chelli, la fatica di uno scettico che scrive di esoterismo, il dualisno fra il materialismo e lo spiritualismo. Sono la sintesi del saggio di due studiosi massesi, i professori Laura Bonfigli e Alberto Borghini, che in una recente pubblicazione dal titolo ’Suggestioni folkloriche in Gaetano Carlo Chelli’, pubblicata nell’ultimo numero di Serclus (la rivista del Centro di documentazione della tradizione orale di Piazza al Serchio in Garfagnana edita da Aracne), individuano in racconti fantastici dell’autore massese ottocentesco, fra cui ’Sul caso dell’avvocato Aristide Pagani’ e ’Anna di Monteverde’, la presenza di varianti del tipo narrativo Aarne Thompson 365 noto come storia-ballata di Leonora. "Tale tipo narrativo – precisano i due studiosi – è incentrato sul motivo del matrimonio d’oltretomba, ovvero sulla promessa di rimanere legati per l’eternità. I racconti di Chelli presentano uno scambio fra la posizione dell’uomo e della donna. Ciò è il segno che, nella propria narrativa fantastica, l’autore de L’Eredità Ferramonti non si affida soltanto alle suggestioni letterarie facilmente riscontrabili". Laura Bonfigli e Alberto Borghini intravedono "nei due racconti una linea elementare che ci riconduce verso il tipo folklorico-narrativo AT 365". Uno spunto critico interessante su un autore che merita approfondimenti.