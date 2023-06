I progetti all’orizzonte L’evoluzione tecnologica e il concetto dell’attesa "Guardando al futuro"

Il tema è andato anche per i ragazzi del liceo classico Repetti di Carrara, che oggi affrontano la versione di latino. "Mi sono trovato bene con la traccia di Belpoliti – racconta Deniz Gokbas della 5A – Sono riuscito ad affrontare l’argomento grazie allo studio di autori come Seneca e Orazio. Il prossimo anno andrò a giurisprudenza". La traccia su Piero Angela sale sul podio. L’ha scelta Ludovico Begali, 5A: "Ho approfondito il concetto di evoluzione tecnologia nel parallelismo con l’evoluzione mentale, dietro il progresso delle macchine e la continua rincorsa all’essere sempre più tecnologici. La mia passione è lo sport, andrò a fisioterapia o scienze motorie". Se restano indietro i temi sull’Idea di Nazione di Federico Chabod e la lettera all’ex ministro Bianchi, all’opposto Marco Belpoliti si guadagna le preferenze dei maturandi intervistati come Chiara Iacopetti, che guarda a scienze politiche: "Un focus sulla mancata capacità dell’uomo odierno di saper aspettare a causa della tecnologia, dell’invenzione di Whatsapp e dell’immediatezza. Tratta una realtà che viviamo ogni giorno". Poi c’era L’intervista con la storia di Oriana Fallaci che chiedeva di concentrarsi sulle tensioni belliche presenti ancora oggi. L’ha affrontata Lorenzo Borghini: "Mi sono focalizzato sul concetto di decisioni, se siamo ancora in grado di prenderle singolarmente o se i potenti lo fanno al nostro posto. Il prossimo anno andrò a giurisprudenza". Elena Inga Pianini sceglierà psicologia, anche per lei Belpoliti: "La lunga attesa ai tempi dei social per noi che attaccati alla tecnologia non siamo più in grado di attendere e sopportare la noia". Infine per Aurora Bardi e Federico Nicodemi la traccia su Piero Angela: "La creatività dev’essere parte integrante della tecnologia". Aurora vorrebbe fare giornalismo sportivo e Federico economia.

Patrik Pucciarelli