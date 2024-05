I premiati del Repetti al ‘Certamen’. Pezzica e Ziino sul podio a Firenze

Due alunni del liceo classico ’Repetti’ sono stati premiati tra i vincitori del 48esimo Certamen Classicum Florentinum. Gli studenti premiati sono Fabio Ziino e Lorenzo Pezzica, entrambi della classe quinta B. La cerimonia di premiazione si è svolta nella sede storica del Liceo classico ’Dante’ di Firenze. Il Certamen Classicum Florentinum è una gara nazionale di traduzione dalle lingue classiche e di interpretazione critica, promossa dai licei fiorentini, con il patrocinio dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana e dell’Associazione italiana di cultura classica. Due le categorie in concorso: traduzione di un testo dalla lingua greca a quella latina per la categoria A; traduzione in lingua italiana di due testi classici di contenuto affine, uno dal greco e l’altro dal latino, per la categoria B. Il tutto corredato da un ampio commento in entrambe le categorie. Fabio Ziino si è classificato al terzo posto nella gara della categoria B, traducendo e commentando rispettivamente un passo di Epicuro e uno di Seneca, ed è risultato vincitore del premio “Dino Pieraccioni”. L’amico Lorenzo Pezzica si è invece distinto nella categoria A, traducendo un passo dal greco di Erodoto in latino con commento, e ha ottenuto una menzione d’onore. La gara, della durata di ben 8 ore, si è tenuta al Liceo ’Dante’ di Firenze con la partecipazione di studenti delle ultime due classi dei licei classici tradizionali e del liceo classico europeo. Un’esperienza di certo impegnativa perché si tratta di una gara complessa, ma anche coinvolgente per studenti accomunati dalla passione per le lingue classiche. I docenti del liceo ’Repetti’ si congratulano per l’ottimo risultato conseguito da Fabio e Lorenzo, a coronamento di un percorso liceale di eccellenza. Un’esperienza impegnativa e coinvolgente per i giovani, alcuni dei quali giunti da altre città d’Italia, tutti accomunati dalla passione per le lingue classiche.