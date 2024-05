I premi ‘Pax Dantis’ assegnati a Franca Viola e Antonino Zichichi

Sarà assegnato a Franca Viola il Premio Pax Dantis 2023. Il riconoscimento del Centro lunigianese di studi danteschi, creato da Mirco Manuguerra e sostenuto dal Rotary Club Lunigiana, intende premiare la donna che col suo coraggio ha cambiato il codice penale. Nel 1967, sfidando le consuetudini dell’epoca rifiutò di sposare l’uomo che l’aveva violentata. Dopo il conferimento del Premio Pax Dantis 2021 al giornalista del Corriere della Sera, Paolo Di Stefano, per la creazione del Dantedì, e quello del 2022 al maestro di fama mondiale Zubin Mehta, è la volta dell’assegnazione del Premio 2023 a una donna che rifiutò il matrimonio riparatore, ma si dovette attendere il 1983 prima che i legislatori abrogassero dal codice penale la legge 544.

"La consegna del Premio si risolverà quest’anno nella semplice spedizione del diploma e della medaglia d’oro direttamente a casa di Franca Viola in Sicilia, poiché lei, non usa muoversi da là e non ama mettersi in mostra" spiega Manuguerra. Per recuperare i tempi e riportare le premiazioni del Pax Dantis nell’arco dello stesso anno di competenza (persi in occasione della pandemia), il Centro lunigianese di studi danteschi conferirà il Premio Pax Dantis 2024 ad un altro siciliano illustre, il professor Antonino Zichichi, fisico di fama internazionale, per i suoi noti contributi sul tema ‘Scienza e Fede’. Anche in questo caso, vista l’età, il premio sarà consegnato per posta.