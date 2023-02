Sono solo due i precedenti avviati dalla Regione Toscana a Massa Carrara per l’individuazione dei responsabili della contaminazione dei terreni e della falda nell’area Sin e Sir apuana. Gli uffici di Firenze hanno la competenza sul tema soltanto dal 2016, ricevuta a seguito della riforma delle Province. A oggi si sono chiusi gli iteri relativi all’area Sir dei Tinelli e al Sito di interesse nazionale ex Ferroleghe di Carrara senza grandi risultati. Per quanto riguarda l’inquinamento da mercurio ai Tinelli, infatti, la ricerca del responsabile si è tradotta in un nulla di fatto: impossibile risalire con certezza al colpevole. Per quanto riguarda invece la ex Ferroleghe, la procedura di individuazione del responsabile ha trovato il ‘colpevole’ che poi è la stessa Ferroleghe spa "l’ultima che ha gestito il sito fino al 18111994, data in cui è definitivamente cessata l’attività di produzione di ferrocromo". Ferroleghe che però è fallita, chiusa dal tribunale di Massa nel 2016, non è esistente né solvibile ai fini della bonifica.