I personaggi carraresi ritratti dal barista-pittore Andrea Ghinoi

Nando Sanguinetti, Giorgio Mori, Giovanni Pedrazzi, Emila Fazzi Contigli. Sono solo alcuni dei personaggi ai che hanno fatto la storia di Carrara e di cui Andrea Ghinoi, titolare dell’omonimo bar tabacchi, sta facendo i ritratti nei momenti di tempo libero. Tra un caffè e l’altro Ghinoi, barista e pittore, si diletta a disegnare i volti celebri della sua città, i personaggi tipici o i suoi clienti. Non è una passione nuova per Ghinoi quella del disegno: da anni realizza quadri con vari soggetti, dai paesaggi agli animali, fino ad arrivare ai volti dei carraresi. Non ha frequentato un liceo artistico né l’Accademia di Belle Arti ma Ghinoi realizza opere molto apprezzate. Aveva cominciato un paio di anni fa disegnando con il caffè, poi ha iniziato ad usare le tempere per le sue opere e ora le matite.

"L’idea mi è venuta dopo la scomparsa di Nando Sanguinetti – racconta Ghinoi –. Eravamo molti amici, spesso scherzavamo. E così ho fatto il suo ritratto. Poi ho fatto quello di Giorgio Mori, ed entrambi li ho regalati all’Anpi. Non ho fatto nessuna scuola di disegno, ma mi piace disegnare e dipingere. Alcuni ritratti vengono bene, altri meno. Questi ultimi sono dedicati ai personaggi di Carrara, quelli che per me sono più rappresentativi della storia della città". Così Andrea Ghinoi prende carta e lapis quando ha un po’ di tempo. "Disegno quando ho delle pause durante il lavoro – aggiunge –, la mattina presto, tra un caffè e l’altro o quando i clienti sono già stati serviti". Insomma, una raccolta di personaggi celebri che Ghinoi sta immortalando in una galleria personale. Per ora ha disegnato il ritratto di ‘Pe Neri’, Andrea Fusani per tutti ‘Il Fuso’, i partigiani di Carrara, lo scultore Nardo Dunchi, l’artista Dominik Stahlberg, Stefano Rossi detto il Kocis, la prima sindaca di Carrara Emilia Fazzi Contigli, l’anarchico Golkiardo Fiaschi. "L’idea è di continuare a realizzare questi ritratti – conclude – Ghino –. I personaggi di Carrara sono davvero tanti".

Alessandra Poggi