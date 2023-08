I pazienti: "Piuttosto che curarci al Noa torniamo a Pisa"

"Piuttosto che curarmi al Noa torno a Pisa". A dirlo come malata oncologica è l’architetto Claudia Bienaimè. Da tecnico Bienaimè sostiene che per il reparto del day hospital del quarto piano non servono interventi strutturali, ma solo qualche accorgimento. E che di conseguenza il trasferimento al Noa non è necessario. "Apprezzo il lavoro del personale infermieristico e medico – dice Claudia –, ma non capisco perché spostare il reparto al Noa. Non ci sono problemi strutturali al Monoblocco ma solo piccoli interventi. Leggendo i verbali dei vigili del fuoco si capisce che basterebbe poco per mettere a norma oncologia. A meno che non ci si qualche altro verbale del genio civile che non è ancora uscito. Non c’è bisogno di chiudere niente ma di spostare qualche ufficio, mettere porte antincendio, nuove pareti. Anziché andare a curarmi al Noa torno a Pisa dove sono stata operata, e come me la pensano altri pazienti". E poi c’è l’indotto come spiega Gabriele Orrico della pescheria ‘Oltre mare’. "Chiudere il Monoblocco equivale a far chiudere le nostre attività. Sono pronto a fare qualcosa assieme agli altri cittadini. il Monoblocco porta persone. Non parlo solo della mia attività, ma di chi va a prendere un caffè, di chi dal verduraio o all’edicola.

Alessandra Poggi