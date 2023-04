I nuovi maestri del lavoro "Un premio che ci onora"

Sono cinque i nuovi maestri del lavoro della provincia che saranno insigniti della stella al merito del lavoro. Si tratta di Riccarda Coppelli, Oreste Frediani, Claudio Giannoni, Giuseppe Mussi e Marco Tonelli. Insieme agli altri 74 maestri (sono 79 in tutta la regione) riceveranno l’ambito premio in una cerimonia che quest’anno, in occasione del centenario della stella la merito del lavoro (è nata con regio decreto del 1923), sarà celebrata nella prima settimana del prossimo dicembre e non come tradizione, per il primo maggio. La stella è concessa a quei lavoratori dipendenti del settore privato, con almeno 50 anni di età e 25 di servizio, che sul posto di lavoro si sono distinti per laboriosità, perizia professionale e condotta morale, al punto da diventare anche esempio per i colleghi.

"E’ un riconoscimento che non ci aspettavamo ma che ci fa piacere, che ci gratifica per tutto quello che abbiamo fatto" dicono i premiati. Riccarda Coppelli, classe 1954, ragioniera, 33 anni nel Caf di Cna, si avvicina al mondo del lavoro all’età di 13 anni nella ditta di autotrasporti del padre deceduto prematuramente; svolge volontariato in Cna dove viene poi assunta nel 1979 per andare in pensione nel 2012. Oreste Frediani, classe 1958, perito tecnico, 41 anni di servizio in Italferr, azienda del gruppo Ferrovie dello Stato. Assunto come macchinista all’età di 23 anni, Frediani passa successivamente a Italferr, la partecipata che si occupa di alta velocità, dove ricopre l’incarico di direttore dei lavori fino al pensionamento, un paio di mesi fa. Claudio Giannoni, classe 1963, 41 anni in cantiere, prima Nca poi The Italian Sea Group. Ragioniere, è l’epigono di una dinastia familiare che ha lavorato in cantiere. Sulle orme del nonno e del padre, Giannoni entra in Nca a 16 anni, nei mesi estivi, con una ditta pavimentista, poi passa agli impianti elettrici e nel 1987 è assunto in Nca come operaio motorista, quindi è assegnato al controllo qualità, è vice responsabile ufficio collaudi, passa al collaudo sulle navi e oggi è un quadro direttivo in ambito collaudi di yacht. Giuseppe Mussi, classe 1962, una laurea in servizi sociali, ex paracadutista della Folgore, alcune esperienze nei servizi per gli anziani, quindi l’ingresso in Anfaas nel 1989 dove si interessa di riabilitazione e sostegno a soggetti disabili, con servizi ambulatoriali, diurni e residenziali in convenzione con la Asl.

Dal 1996 è direttore generale delle strutture anfaas di Massa-Carrara. Marco Tonelli, classe 1963, scuola dell’obbligo, 36 anni con la Cooperativa Cavatori Lorano. Una vita in cava, dove inizia a 20 come bagascio, quindi capocava e infine presidente della cooperativa, ruolo che ricopre ancora oggi con la fierezza di chi svolge un lavoro che ha fatto grande Carrara.

Maurizio Munda