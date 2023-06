I “Mutamenti” del grande jazz

Nello scenario meraviglioso del Castello Aghinolfi di Montignoso, la sessione del Festival Mutamenti, si chiude oggi alle 21,30 con il Max De Aloe Jasmine trio. Il noto armonicista e direttore artistico, sarà affiancato da due grandi del jazz internazionale: l’olandese Mike Del Ferro (nella foto), per molti anni pianista ufficiale di Toots Thielemans e collaboratore tra i tanti di Brandford Marsalis, Jack DeJohnette, Randy Brecker, Oscar Castro, Neves, Jorge Rossy, Norma Winstone, Richard Galliano, e il contrabbassista danese Jesper Bodilsen, da anni al fianco di Stefano Bollani nel Danish trio e vincitore del Django d’or Jazz Prize nel 2004 come migliore musicista europeo, tra i più importanti riconoscimenti assolutiera nel mondo del jazz in Europa. Dopo il concerto una vista guidata al Castello Aghinolfi di Montignoso. Per partecipare prenotare ai riferimenti sul sito www.festivalmutamenti.itcollaterali. Info: 0585816524 3203306197 3280734643