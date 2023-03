I movimenti nel centrodestra Ricciardi: "Forza Italia? Resta la linea decisa da tempo"

di Alfredo Marchetti

Non ci sono ripensamenti o posizionamenti dell’ultima ora. Forza Italia si dice ancora al fianco del suo candidato sindaco, Francesco Persiani. Non era certo una cosa scontata dopo il summit che è avvenuto a Roma con i vertici nazionali a seguito del cambio, a livello regionale, del coordinatore, con Massimo Mallegni che ha passato da alcuni giorni il testimone al fiorentino Marco Stella. Nelle ore precedenti all’incontro nella Capitale erano sbocciati rumors sotto le Apuane su possibili cambi di casacca del partito del Cavaliere, seguendo la linea di una convergenza nazionale, ma il commissario provinciale Emanuele Ricciardi ha spento i fuochi di rivolta. "Andiamo avanti con la linea dettata dal partito in questi mesi. Non ci sarà nessun cambiamento. La scelta è quella che hanno fatto i territori, sarebbe davvero impensabile di fare un passo indietro. Non sarebbe credibile: le liste sono pronte, gli apparentamenti sono già stati fatti da tempo. Quindi non credo ci sia niente da parlare..."

Persiani mostra i muscoli dopo aver incassato l’appoggio anche della Democrazia Cristiana e mette sul tavolo di Confartigianato tutti i progetti portati a casa. Durante l’incontro di ieri, intervistato da Attilio Papini, l’ex primo cittadino ha rivendicato i passi avanti portati avanti, in settori come ad esempio nella cultura. Nello stesso momento, intervistato dalla Cisl, c’era lo sfidante più importante di Persiani, ovvero l’ex assessore ai Lavori pubblici Marco Guidi. Che rilancia sui progetti da intraprendere nel caso si sieda nella poltrona di primo cittadino: "Per una città dalla tradizione sportiva di Massa, che tanti campioni ha dato alla Toscana e all’Italia anche in tempi recenti, è inconcepibile che diverse scuole non abbiano una palestra e che i ragazzi siano costretti ad allenarsi e a svolgere le ore di educazione fisica nelle aule. E lo anche se pensiamo che i nostri giovani, i nostri studenti, sono stati tra quelli che più hanno pagato i due anni di pandemia, costretti al chiuso e all’inattività. Uno dei miei primi impegni una volta eletto sindaco sarà pertanto costruire palestre scolastiche laddove mancano e riqualificare quelle esistenti, altro tema urgente in cui Persiani ha invece fallito. Non solo: le palestre di ogni plesso scolastico saranno a disposizione degli studenti durante la mattina e aperte alle associazioni sportive negli orari pomeridiani, così come avviene in molte altre città. Lo sport è stato fin troppo fermo e fin troppo penalizzato ed è giunto il momento di restituirgli l’importanza che merita".