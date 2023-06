I medici? Introvabili Alla Partaccia salta la guardia estiva Turisti dirottati in Versilia

Non ci sono medici e la guardia turistica della Partaccia resta chiusa. Si rischia di intasare il pronto soccorso del Noa anche per questa stagione estiva, con i turisti a fare la fila per un semplice eritema solare o una puntura di medusa. In caso di bisogno oltre al Noa dovranno rivolgersi alla guardia medica di Forte dei Marmi o di Carrara. Nonostante gli sforzi dell’azienda sanitaria si scontra con un problema diffuso. "Non abbiamo trovato medici disponibili per il servizio" commenta Monica Guglielmi, direttrice della Zona distretto Apuane. I turisti in caso di bisogno potranno anche rivolgersi ai medici di medicina generale, autorizzati a fare prestazioni occasionali a pagamento, alla ‘Casa di comunità’ di Carrara che sarà aperta dalle 8 alle 20. E per i turisti di Marina di Massa il consiglio è invece di rivolgersi alla guardia medica di Forte dei Marmi.

"Stiamo cercando di organizzare un presidio in zona campeggi – prosegue Guglielmi – ma, rispetto agli anni passati, non abbiamo trovato medici disponibili ad accettare l’incarico. La situazione non è semplice, anzi, e non siamo i soli a ritrovarci in queste condizioni. Stiamo lavorando per trovare una soluzione per la zona della Partaccia. La casa di comunità di Carrara è aperta dalle 8 alle 20 ed è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici, mentre per la zona di Marina di Massa si può fare riferimento a Forte dei Marmi che, grazie agli accordi tra zone, ha accettato di erogare questo servizio". E poi ci sono i medici di medicina generale. "I turisti si possono rivolgere anche a loro – conclude la direttrice della Zona distretto Apuane –, esiste un qr code che elenca i medici disponibili. Non è il massimo, ma di più al momento non siamo riusciti a fare".

E la mancanza di medici pesa anche su altri servizi. "Dal 2019 a Massa Carrara tra ospedale e territorio, c’è stato un aumento di 180 operatori – spiega l’Asl rispondendo al grido d’allarme della Cgil – , in particolare infermieri e Oss (+161). Un incremento finalizzato a fornire risposte concrete alle esigenze dei cittadini e reso necessario dalla progressiva apertura di nuovi servizi e dal potenziamento delle attività già esistenti. Ciò non è avvenuto invece per il profilo medico, per la cui acquisizione si registrano problemi in varie specialità a livello nazionale, regionale e quindi anche locale". L’Asl Toscana nord ovest, insieme alla Regione, sta cercando tutte le soluzioni possibili per il loro reclutamento. L’azienda assicura la massima attenzione alla questione del personale e forte impegno "nel reperimento degli operatori, in tutte le forme praticabili": "monitora la situazione per assicurare in ogni territorio organici in grado di sopportare la forte pressione sui servizi".