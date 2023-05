I lupi sbranano un puledro, l’amarezza dell’allevatore

Fivizzano (Massa Carrara), 29 aprile 2023 – A 24 ore dall’uccisione di un cane da parte di un lupo uscito dal bosco, nei prati sopra Vendaso, nuovo attacco al bestiame. Questa volta, a finire fra le zanne dei predatori, probabilmente lupi, è stato un puledro al pascolo con la madre nelle praterie di Massicciano, nell’Alpe di Mommio, in Comune di Fivizzano. A rinvenire la carcassa, un abitante del paese che ieri, di buon mattino era andato in zona. L’animale ucciso apparterrebbe a un allevatore della zona che, con la primavera, manda le cavalle al pascolo dove partoriscono allo stato brado, come consuetudine fare sia in quella zona di montagna che nelle vallate limitrofe di Comano.

“E’ il periodo in cui anche i lupi hanno i piccoli da sfamare - racconta un secondo allevatore, costretto a vendere tutti i cavalli a causa di questi attacchi e che ora tiene solo le pecore chiuse in un recinto controllate a vista da cani maremmani - . Purtroppo nel passato ho avuto anch’io perdite di questo tipo. Mi chiede se le cavalle non difendono i puledri? Guardi, deve trattarsi proprio di cavalle “aggressive"“e dipende da quanti sono i lupi: se sono tanti uccidono e mangiano anche le madri. A me è accaduto di perdere tre cavalle, in periodo diversi. Due le hanno uccise mentre stavano partorendo nel bosco; nel momento di difficoltà, durante il travaglio. Un morso alla gola e poi le hanno divorate. In natura funziona così, ma qui si è persa la misura. Serve fare qualcosa subito: la montagna senza animali che pascolano, concimano e puliscono, sarà sempre più abbandonata dall’uomo con il conseguente dissesto idrogeologico".