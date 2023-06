I libri viventi in biblioteca contro le discriminazioni

Alla biblioteca civica arrivano i libri viventi, persone in carne ed ossa che raccontano una storia di pregiudizio. Tuttavia anziché leggerla, come si fa con i libri, la storia si ascolta. Si parte il 14 luglio alle 16 con un momento di formazione per i libri viventi, per poi giungere al momento conclusivo dell’evento, in programma per venerdì 8 settembre nell’ambito del festival Con-vivere, quest’anno dedicato al tema Umanità. Si tratta del progetto ‘Human Library’, la biblioteca vivente proposto dall’assessorato alla Cultura in collaborazione con l’associazione culturale Pandora: un’esperienza innovativa che promuove l’incontro, il dialogo e la conoscenza per abbattere stereotipi, pregiudizi e discriminazioni. In sostanza il progetto ripropone una vera biblioteca con lettori, bibliotecari e un catalogo di libri che in realtà sono persone. I ‘libri viventi’ si possono prendere in prestito, e ogni lettore scegliendo il libro avvia una conversazione. La conversazione è individuale, dura 30 minuti e il libro è scelto dal lettore da un catalogo dove sono indicati tutti i titoli disponibili al prestito in quella data sessione di ‘Human Library’. Il progetto è nato in Danimarca nel 2000 dopo un episodio a sfondo razzista a cui l’associazione ‘Stop the violence’ reagì in modo originale e creando una biblioteca di libri-persone che raccontavano le loro storie diverse. Un nuovo modo di leggere in grado di creare un dialogo per superare la barriera del pregiudizio verso ciò che è percepito come diverso. L’iniziativa ha avuto da subito un enorme successo e dal 2003 è stata riconosciuta dal Consiglio d’Europa come buona pratica e come tale incoraggiata. Da allora è stata esportata in tutto il mondo affermandosi come una ‘buona pratica’ contro ogni genere di discriminazione. Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al numero 0585 64.14.72 o scrivere a [email protected]