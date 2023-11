I libri sbarcano in classe. Parte il ’Progetto lettura’ del Premio Bancarellino

Parte il “Progetto Lettura“ legato al premio Bancarellino. giunto alla 67° edizione. Saranno gli alunni delle scuole medie a scegliere i libri finalisti che si batteranno per l’ambita fascetta assegnata il 25 maggio in piazza della Repubblica. Come in ogni edizione da oltre vent’anni, sono coinvolti oltre 150 istituti secondari di primo grado di tutta Italia con una popolazione di lettori di oltre 10.000 alunni. Lo scopo è quello di avvicinare i ragazzi alla lettura sotto la guida degli insegnanti e offrire loro l’opportunità di partecipare attivamente al premio selezionando i libri finalisti. Proprio in questi giorni il segretario del premio Enrico Polverini ha inviato una comunicazione a tutti i presidi delle scuole invitandoli a partecipare al progetto. Le scuole interessate a coinvolgere i loro alunni in questa esperienza unica ed irripetibile di lettura, di analisi dei testi e di valutazione, potranno richiedere alla Segreteria del Premio, [email protected], la trasmissione delle modalità di partecipazione e dovranno comunicare, entro il 15 dicembre 2023, la propria iscrizione all’iniziativa. Entro il 15 febbraio 2024 le scuole partecipanti riceveranno i 20 volumi, preselezionati da un’apposita Commissione, che andranno letti ed analizzati durante l’attività scolastica con la collaborazione del docente di riferimento e valutati attribuendo a ciascuno un punteggio. I 5 volumi, di case editrici diverse, che a livello nazionale avranno ottenuto il punteggio più alto saranno i vincitori del Premio Selezione Bancarellino 2024 e saranno votati dagli alunni che parteciperanno alla giornata finale a Pontremoli. Le case editrici che pubblicano libri di narrativa per ragazzi, che a termine di regolamento, nel loro catalogo ricomprendessero titoli adatti alla fascia di età 11 13 anni, (anche in edizione scolastica), editi in Italia tra 1 gennaio e 31 dicembre 2023, di autori italiani o stranieri, possono richiedere copia delle modalità di partecipazione alla segreteria del Premio come iscrivere uno o più titoli entro il 31 dicembre. "La Fondazione Città del Libro, ente organizzatore del Premio Bancarella, si impegna ad acquistare dalle case editrici, entro gennaio, un numero di copie (circa 150200) dei volumi ammessi a “Progetto Lettura“ da distribuire alle scuole, con le modalità previste nel bando - spiega il segretario Polverini - Il nostro premio riscuote grande apprezzamento nel mondo della scuola, che gli riconosce il merito di coinvolgere gli alunni e avvicinarli al libro quale strumento di crescita culturale e morale. Successo confermato dalla soddisfazione degliautori e delle case editrici che riconoscono il merito di portare a conoscenza del giovane pubblico nuovi testi e nuovi autori, con ottimi ritorni commerciali".

Natalino Benacci