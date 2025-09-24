I libri incontrano il gusto ’Bancarella della Cucina’. Svelata la sestina in finale

Dietro ai sapori, agli odori, al gusto di sedere a tavola o di stare dietro ai fornelli, si nascondono spesso misteriosi significati. Così la cultura della tavola fa scuola col Bancarella della Cucina in cui libri e gastronomia diventano una coppia vincente. Provano a scalare la classifica delle vendite gli autori finalisti del premio Bancarella della Cucina 2025: “Atlante goloso del mito“ di Marilù Oliva (Rizzoli), “Il senso buono“ di Anna Prandoni (Linkiesta Books), “Il vino. Storia e storie dalla bibbia all’intelligenza artificiale“ di Ermina Gerini Tricarico e Francesco Maria Spanò (Gangemi Editore International), “Peccatori di gola“ di Giancarlo Saran (Bolis Edizioni), “Un po’ più su. La mia cucina di montagna (per tutte le stagioni)“ di Davide Zambelli (Gribaudo), “Una torta per dirti addio. Vita (e ricette) di Nora Ephron“ di Angela Frenda (Guido Tommasi Editore). La Commissione di scelta ha reso noti i nomi al termine delle valutazioni sulle uscite dell’ultimo anno editoriale lunedì sera a Milano all’Auditorium di Vittoria Assicurazioni, sponsor dei Premi Bancarella. "Anche quest’anno non è stato facile individuare chi si contenderà il premio finale ma siamo convinti che sarà una sfida apertissima - ha detto il presidente della Fondazione Città del Libro, Ignazio Landi - Non posso non ringraziare anche le case editrici, sempre al nostro fianco, che ci consentono da più di 70 anni di realizzare i nostri premi Bancarella". A presentare i volumi finalisti alla presenza degli autori il segretario del premio Giuseppe Benelli: "La manifestazione valorizza civiltà e cultura del desco e promuove il patrimonio enogastronomico che caratterizza il nostro paese. Il cibo è talmente importante nella vita degli uomini che ha un ruolo fondamentale anche nella religione". Anche Matteo Campaner, amministratore delegato di Vittoria Assicurazioni, ha sottolineato il profondo significato di un premio letterario sulla cucina: "Sostenere questo premio per noi significa valorizzare un settore che appartiene alla cultura italiana ma anche l’importanza della creatività e della narrazione come strumenti di crescita collettiva".

Possiamo appassionarci al cibo dell’antichità legato alla mitologia per trovare ispirazioni da portare in tavola leggendo il libro Marilù Oliva, oppure esplorare le complessità dell’enogastronomia contemporanea tentando di riportare il buon senso nel dibattito alimentare tra innovazione e tradizione seguendo le osservazioni di Anna Prandoni. C’è poi la storia del vino, un viaggio culturale non solo come bevanda ma come fenomeno che tocca l’arte la religione e la società, mentre “Peccatori di gola“ racconta di personaggi che hanno passato gran parte della vita in cucina, come Gualtiero Marchesi o Angelo Paracucchi, ma anche di chi la cucina l’ha raccontata da Gianni Brera a Gino Veronelli o Mario Soldati. La cucina, la montagna, le tradizioni e la contemporaneità si incontrano e il percorso si scopre nel libro di Zambelli. Infine, una storia di energia femminile, quella di Nora Ephron, giornalista, femminista, regista, sceneggiatrice raccontata da Angela Frenda. I finalisti si ritroveranno a Padernello il 10 ottobre prima della finale a Pontremoli, il 26 ottobre per la proclamazione.

Natalino Benacci