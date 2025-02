I lavori sono meno pesanti grazie all’aiuto dei robot

Un importante campo di applicazione dell’intelligenza artificiale ancora tutto da esplorare è la robotica intelligente: l’intelligenza artificiale e la robotica si combinano per creare macchine autonome, capaci di svolgere compiti complessi senza supervisione umana. I robot già adesso lavorano 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza pause per riposare, anche in ambienti in cui gli esseri umani non potrebbero farlo. L’intelligenza artificiale consente adesso a queste macchine di percepire l’ambiente, prendere decisioni e adattarsi a situazioni nuove: grazie a tecnologie come la computer vision e a sensori avanzati, i robot possono riconoscere oggetti, persone e ostacoli, possono analizzare immagini e video in tempo reale oppure interpretare le espressioni facciali e i gesti per interagire con gli umani. Potrebbe sembrare una tecnologia avveniristica, ma in realtà i robot che usiamo in casa per pulire i pavimenti e le automobili a guida assistita sono già dotate di intelligenza artificiale. Nell’industria e nell’agricoltura robot vengono già utilizzati per sostituire gli esseri umani in lavori pesanti e pericolosi oppure che richiedono tempo, precisione e fatica come la raccolta di frutta o l’assemblaggio di pezzi piccolissimi. Nella sanità i robot eseguono operazioni chirurgiche, prelievi e vaccini. Infine nell’industria aerospaziale si stanno sperimentando robot in grado di assistere, anche dal punto di vista psicologico, gli astronauti costretti a lunghi mesi di permanenza nello spazio.