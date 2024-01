I lavori rompono un tubo: "La fognatura sversa in strada: un disastro"

Proteste dei residenti di via Moneta per la fognatura bianca che sversa in strada, con tutte le conseguenze del caso. A farsi portavoce dei residenti di Fossola è Riccardo Musetti, che a nome di tutti i residenti di via Moneta chiede al Comune di intervenire tempestivamente per ripristinare il manto stradale. Musetti risiede in via Moneta, a pochi passi dallo sversamento. In sostanza nel mese di giugno dello scorso anno la ditta incaricata di installare la fibra nella frazione ha accidentalmente rotto le tubazioni della fognatura, e da allora nonostante le numerose richieste fatte al Comune di Carrara dai residenti, nessuno si è presentato a Fossola per riparare la tubatura.

Oltre al cattivo odore i residenti lamentano il continuo sversamento di liquidi in strada, pericolosi per la salute pubblica ma anche sgradevoli se pestati con le scarpe, che poi inevitabilmente arrivano nelle abitazioni. La fognatura infatti sversa e scende lungo via Moneta.

Insomma una situazione che perdura da diversi mesi (maggio giugno del 2023) e che nonostante le segnalazioni fatte resta immutata. E come sempre in questi casi i cittadini si rivolgono al nostro giornale per rendere pubblico il disagio e le richieste inascoltate, con la speranza che le istituzioni possano intervenire e mettere la parola fine a questo disagio che ormai va avanti da alcuni mesi e che adesso necessità di una risoluzione. Per tutti questi motivi Riccardo Musetti chiede che "qualcuno intervenga per aggiustare la tubazione e riportare in via Moneta quel decoro che i cittadini si aspettano – prosegue il cittadino nel fare presente la sua denuncia –. Siamo in queste condizioni dal giugno dello scorso anno e nonostante le sollecitazioni le tubature sono ancora rotte e la fognatura sversa in strada".