I grossisti: "Non è ritorsione". E ora Evam tende la mano

"Respingiamo con forza ogni accusa di ritorsione nei confronti di Evam". I grossisti apuoversiliesi replicano così "con grande rammarico" al presidente di Evam Massimo Gelati che "da una parte nega l’origine politica della sua nomina, ma dall’altra non perde l’occasione per puntare il dito contro noi grossisti locali che, negli anni, abbiamo contribuito a far crescere Evam, occupandoci della sua distribuzione". Al centro c’è sempre la discussa variante Sogegross e la lettera che i grossisti hanno inviato all’azienda "in un periodo di bassa stagione, dove abbiamo preallertato che alla luce della variante adottata le nostre aziende si troveranno costrette a rivedere, al ribasso, i propri costi di gestione nella legittima programmazione delle nostre future e strategie aziendali", denunciando anche un possibile tentativo di vendita di Evam a privati: "Non vorremmo che ci fosse in atto una strumentalizzazione della situazione creatasi al fine di indicarci poi in futuro come capro espiatorio di questa vendita che ci vedrà sempre contrari e vicini ai dipendenti di Evam". Non una minaccia o una ritorsione dei grossisti verso la partecipata del Comune ma "una cortese informativa a un’azienda che abbiamo contribuito a far crescere negli anni".

Non si fa attendere la risposta del Consiglio di amministrazione di Evam che ribadisce una nomina "tecnica e non politica effettuata dal commissario prefettizio, composto da professionisti senza alcuna appartenenza politica". Sull’ipotesi di vendita, il Cda rimarca che il proprio compito è "una corretta gestione dell’azienda, a tutela dei lavoratori, dell’azionista e dei cittadini massesi tutti, e che la paventata vendita potrà essere evitata con l’aiuto di tutti, in particolare dei grossisti, il cui ruolo è stato senz’altro fondamentale in passato, ma deve continuare a esserlo nel presente e nel futuro", invitando i grossisti "a un sereno e franco confronto e a un brindisi natalizio il 15 dicembre, alle 12.30, allo stabilimento di Evam".