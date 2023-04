I giovedì di Sofia: a Spazio Alberica approda la filosofia

Spazio Alberica apre alla filosofia. Dopo gli incontri di teatro, le conferenze sulla lirica, progetti di scrittura e dilettura, adesso il circolo presieduto da Luciana Ceccarelli (nella foto), dà spazio al sapere e alla curiosità.Iniziano domani alle 16,30 nella sede di piazza Alberica I giovedì di Sofia: due incontri con lo sguardo filosofico di Ubaldo Fadini professore ordinario di filosofia dell’Università di Firenze che parlerà di ’Trasformazioni del sentire. Percorsi dell’estetica contemporanea’.

I giovedì di Sofia torneranno il 13 aprile, alla stessa ora, con lo stesso Fialdini che interverrà su ’Critica e crisi. Sulle metamorfosi del lavoro e del vivere

quotidiano’.

È sempre più necessario incontrare altri sguardi e linguaggi e strumenti concettuali in grado di cogliere qualcosa di essenziale del nostro tempo inquieto – scrivono da Spazio Alberica per un incontro che sarà come al solito aperto a tutti.