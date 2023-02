I giovani ricordano la Shoah Applausi per l’opera “Le Farfalle’

di Monica Leoncini

Un risultato importante, da condividere con l’intera città. Ieri mattina, a riempire la sala consiliare è stata la presentazione dell’opera intitolata “Farfalle“, con la quale i bimbi della classe 5 C della scuola primaria tempo pieno di Aulla hanno vinto il concorso nazionale “I giovani ricordano la Shoah“ indetto per la Giornata della memoria che si celebra il 27 gennaio per commemorare le vittime dell’Olocausto. Ogni anno il Ministero dell’istruzione, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e in collaborazione con l’Unione delle Comunità Ebraiche italiane, bandisce un concorso scolastico volto a promuovere studi e approfondimenti sul dramma che ha segnato la storia europea. Da Roma, dove il 27 gennaio avevano ricevuto i complimenti del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, i bambini hanno fatto ritorno ad Aulla con un bagaglio di emozioni in più e con la consapevolezza del loro valore. A rinnovare i complimenti è stato il sindaco di Aulla, Roberto Valettini, che ha ringraziato la professoressa Enrica Ravioli, dirigente della direzione didattica di Aulla, la referente del progetto, la docente Nadia Cutaia; il team formato dalle maestre Barbara Grande, Roberta Antolini, Valentina Sciandri e Barbara Baldini. "E’ un risultato importante per voi bambini, frutto dell’impegno di tutti, e credo che di questa giornata serberete un ricordo bello" ha detto Valettini nel consegnare ad alunni e insegnanti, assieme alla delegata alla pubblica istruzione Silvia Amorfini, un diploma come riconoscimento del lavoro svolto. Un lavoro che si è tradotto nell’opera “Farfalle“, con un libro, un pannello e un modello tridimensionale, di efficace impatto emotivo. E le emozioni non sono mancate quando la docente Cutaia ha letto un passaggio del libro e quando sono stati proiettati sullo schermo il filmato della cerimonia a Roma e un’intervista al professor Emmanuel, la cui famiglia fu quasi completamente distrutta dalle persecuzioni. Ma, soprattutto, quando bambine e bambini hanno letto le testimonianze terribili della famiglia della senatrice a vita Liliana Segre, un destino di sofferenze comune a tante famiglie di origine ebraica. A concludere, l’assessore alla pubblica istruzione dell’Unione di Comuni, Annalisa Folloni,invitando i bambini a diventare ambasciatori di pace e consegnando loro un attestato dell’Unione.