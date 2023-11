I giovani dell’Anspi diventano cattivi. Sold out dello spettacolo teatrale

Tutto esaurito per il doppio spettacolo ‘Non ci sono più i cattivi di una volta’ dei ‘Giovani al centro’ di via 7 luglio. La performance è andata in scena la scorsa domenica nella parrocchia di San Giacomo, ed è stata interamente realizzata dagli animatori. La sceneggiatura scritta e diretta da Edoardo Berlucchi e Teresa Grassi, è stata liberamente tratta dai personaggi cattivi della Disney, che in questo spettacolo non sono poi così cattivi. Parliamo del lupo, di Malefica, della Regina di cuori e di cattivi più recenti come Yzma. A recitare quindici dei venticinque animatori del centro, che per soddisfare il numeroso pubblico hanno messo in scena due volte nella stessa giornata. "Incorso d’opera – racconta Teresa Grassi – abbiamo creato un filo unico per legare i cattivi. In tutti loro c’è una parte buona che viene fuori man mano che si conoscono, e alla fine invece di cercare vendetta gli uni contro gli altri decidono di riderci sopra. Questi cattivi non smetteranno di essere cattivi, ma avranno qualcosa di buono". Per questo spettacolo gli animatori dei ‘Giovani al centro’ hanno realizzato tutto da soli: dalla scenografia ai costumi, comprese le musiche. I ragazzi sono il cuore del centro giovanile aperto agli iscritti Anspi tutti i sabati dalle 15 alle 18. Oltre a giocare a calcio o basket, chi frequenta il centro ha la possibilità di seguire laboratori con gli animatori. Il più piccolo ha 17 anni e il più grande 38. Questi i nomi degli animatori. Alle luci Lorenzo Lazzari e alle musiche Edoardo Silicani. Sul palco Matteo Giacomelli, Silvia Ravenna, Luca Marchi, Alice Menconi, Luca Pinelli, Fabio Baldelli, Edoardo Berlucchi, Giulia Faggioni, Kiara Dhana, Teresa Grassi, Kristal Gasparotti, Lorenzo Cantoni, Alessandro Tortelli, Sara Pinelli Federica Mennillo.

Alessandra Poggi