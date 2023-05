I futuri chef dell’Alberghiero Una sfida da ‘Accademia‘ lancia le promesse della cucina

Ricette scelte con cura, presentazioni impeccabili, con un gusto eccellente. L’Accademia italiana della cucina, delegazione della Lunigiana, ha riproposto il suo tradizionale premio, promosso per gli studenti del Pacinotti Belmesseri di Bagnone. Ragazzi e ragazze dell’Alberghiero hanno cucinato piatti realizzati da loro, a tema, di cui hanno curato ricetta e presentazione. Il premio era riservato agli allievi della quarta enogastronomia, sezione cucina, ed è nato per valorizzare gli studenti che si sono distinti negli studi. Tema di quest’anno era ‘Il riso, il mais e gli altri cereali (grano, farro, orzo avena, segale) nella cucina della tradizione regionale’. La prova pratica si è svolta a scuola, a Bagnone, gli allievi hanno preparato una ricetta, cucinando i piatti a coppie. Non è stato semplice, per la giuria, scegliere i tre piatti sul podio.

I giurati erano Ezio Tomellini, Gianni Tarantola, Rolando Paganini, Ragna Engelbergs per l’Accademia della Cucina; tecnici esterni erano Antonio Morelli e Walter Vidovaldi, per il Pacinotti c’erano Francesca Vettori, Lara Pancetti, Mirco Santi. Sul podio sono salite due ragazze: Greta Battistini e Beatrice Borgato col piatto “Orzotto mantecato“; secondi Gabriele Pinetti e Michele Martelli con ‘A tutto riso’; terze Caterina Duri e Lorena Antoglietta col piatto “‘Millefoglie di polenta“.

Gli alunni sono stati tutti seguiti dal docente Andrea Mitola. La prova pratica è stata valutata in base a criteri come la complessità del piatto, la presentazione, l’esposizione della ricetta, della sua origine, l’armonia del sapore e originalità, creatività e fantasia. Sono stati tutti bravi: negli anni sono migliorati, curando di più le ricette, scegliendo ingredienti del territorio e impegnandosi nelle presentazioni.

Monica Leoncini