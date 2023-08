I fuochi accendono Marina Cambiano traffico e sosta

L’ora dell’ultimo spettacolo pirotecnico sul litorale apuane è arrivata. Dopo Carrara e Montignoso, stasera tocca a Massa con lo spettacolo che di fatto saluta i turisti: i fuochi d’artificio dal pontile di Marina di Massa terranno tutti con il naso all’insù per circa mezz’ora. Un evento che ha sempre un grande fascino e richiamo, che piace ai turisti ma anche ai residenti e in pratica avvia la stagione estiva verso la sua conclusione. L’inizio dello spettacolo pirotecnico è fissato per le 22.30. E si prevede un grande afflusso di spettatori sul litorale massese.

Per assicurare il regolare svolgimento dell’evento sono state istituite dalla polizia municipale delle modifiche temporanee alla viabilità in modo da garantire la massima sicurezza. Quindi in piazza Betti e in via San Leonardo, nel tratto da via Casamicciola a piazza Betti, sono vietati il transito e la sosta già dalle 21.30 e fino all’1 di questa notte. Stessa misura e nella medesima fascia oraria anche in via Gramsci, fra via Ascoli e piazza Betti. Ancora dalle 21.30 alle 22.30 la municipale ha disposto il divieto di transito, ma non quello di sosta, in viale Vespucci, nel tratto fra via Battisti a piazza Betti, e in via Lungomare di Ponente, da piazza Betti a via Lungobrugiano (esclusa). Nella piazzetta di fronte al pontile dalle 7 di oggi all’una è stato istituito il divieto di transito anche per i pedoni.

Nei giorni scorsi la polizia municipale ha effettuato alcuni interventi proprio a Marina di Massa contro abusivismo e degrado, anche in piazza Bad Kissingen. Diversi i sequestri di merce venduta senza regolare licenza, sei persone identificate e 15mila euro di sanzioni. Ripulita da Asmiu la spiaggia libera di piazza Bad Kissingen da giacigli di fortuna e rifiuti vari.