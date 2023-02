I fossi alle cave tornano comunali Tempi lunghi per l’intero iter

di Daniele Rosi

Sdemanializzazione delle fosse dei bacini marmiferi: necessario il frazionamento. La decisione, su richiesta del Demanio regionale, è stata confermata dalla sindaca Serena Arrighi nella commissione Marmo presieduta da Nicola Marchetti. Un iter che si preannuncia non immediato a causa dei tempi tecnici per le operazioni, e con una spesa che si aggira sui 100mila euro. "Tema che non ha a che fare con le scadenze di ottobre – ha spiegato la sindaca Arrighi - tuttavia è un tema che ha degli impatti sull’escavazione. Le fosse essendo demaniali, non possono avere l’autorizzazione dal Comune per essere scavate. Siccome sono fosse naturali, seguono un piano di coltivazione al massimo delle garanzie di sicurezza e ambientali". Lo scorso anno è stato avviato il piano di sdemanializzazione con l’invio del materiale al Demanio a Firenze. A dicembre è stata avviata la pratica dal Comune dopo l’arrivo di una comunicazione da Firenze in cui si richiedeva il frazionamento per avviare l’iter di sdemanializzazione. "A gennaio ci siamo attivati per capire come muoverci, anche in termini di costi – ha aggiunto la sindaca – visto che si tratta di una cosa che non possiamo fare da soli. Abbiamo fatto una verifica all’esterno per capire chi lo potesse fare e quali fossero i costi. La spesa non è banale visto che si aggira sui 100mila euro e anche come tempi serviranno mesi. Cercherò di confrontarmi con la Regione per capire se esiste la possibilità, mentre viene portato a termine il processo di sdemanializzazione, di trovare delle soluzioni ponte per l’escavazione in quelle aree". La sdemanializzazione, che riguarda solo ed esclusivamente le fosse che non fanno parte del reticolo idrografico attivo, dovrà però avvenire per forza previo compimento dell’iter di frazionamento, come indicato da Firenze, coinvolgendo degli studi tecnici in grado di fare le dovute misurazioni.

"Il frazionamento è obbligatorio – ha aggiunto il dirigente dell’ufficio marmo, Giuseppe Bruschi – e al riguardo abbiamo il parere favorevole preventivo della Regione Toscana a cui seguirà quello dell’ex Autorità di bacino. Il frazionamento è complicato perché riguarda oltre 30 punti in un ambiente impervio come quello di cava. Le fosse non hanno numero di mappa per cui saranno necessarie le misurazioni dei tecnici sul luogo con gli strumenti appositi". Sulle tempistiche si sono poi espressi i consiglieri Ferri, Martinelli e Bernardi, che hanno rivolto alla sindaca Arrighi un appello affinché si valutino delle soluzioni chiare e rapide per dare risposte in tempi ragionevoli.