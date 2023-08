I forti delle Lame a Stadano Bonaparte

Un incontro sui forti delle Lame a Stadano Bonaparte, a cura di Davide Tansini, sabato alle 17 al teatrino auditorium di San Caprasio, ad Aulla. Il cantiere per la costruzione dei forti lungo la Magra fu avviato nel settembre 1853 sotto la direzione del capitano del Real Corpo d’Artiglieria Francesco Preissl (che nel 1859 avrebbe assunto il comando delle torri di Brescello). I lavori alle Lame furono ultimati nel 1855 e quell’anno fu insediata la guarnigione, normalmente composta da una ventina d’uomini al comando d’un sergente: metà appartenenti all’arma d’artiglieria, metà a quella di fanteria. Il forte del Bernino ricevette due cannoni in ferro da otto libbre di calibro francese, mentre di calibro austriaco ottenne un altro cannone in bronzo da dodici e un obice in ferro da sette. Tutti erano muniti d’affusti da marina. Un secondo obice da sette libbre fu dislocato al forte della Chiusa insieme a un cannone in ferro da dodici di calibro francese.