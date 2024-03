I dubbi di Caffaz sulla gestione

Sulla concessione del Gramsci caffè interviene il consigliere Simone Caffaz (nella foto) che porge a Serena Arrighi un’interrogazione ’retorica’. Caffaz domanda se corrisponda al vero che "il Comune abbia concesso al titolare della concessione del chiosco di piazza d’Armi il subentro di terzi, per la precisione Emanuele Crudeli, al prezzo di 500 euro mensili". Inoltre domanda se sia vero che "il chiosco era gestito da Maura Crudeli e Marco Pieja e se l’amministrazione abbia mai verificato se gli stessi avessero titolo per farlo, considerato che, nel contratto tra Comune e “La Capinera”, viene stabilito che “è vietato al concessionario di sublocare“". Caffaz critica poi che "il Comune, abbia concesso alla “Capinera”, un’ulteriore proroga di un anno legata al Covid 19. Se corrisponde al vero che, la concessione era stata prolungata di 4 mesi per gli stessi motivi legati al Covid 19 e che quindi l’ulteriore proroga violasse il contratto tra il Comune e la “Capinera” che stabiliva che la concessione “termina senza alcuna possibilità di rinnovo il 27 marzo del 2022". Caffaz chiede "chi abbia gestito tale struttura comunale dopo tale data eulla base di quale titolo. Cosa intenda fare in futuro l’amministrazione". Caffaz parla di danno erariale e chiede "se Maura Crudeli, che ha gestito il focal point Unesco per incarico del Comune di Carrara, sia la stessa persona che ha dichiarato di gestire quella struttura e se il rinnovo triennale dell’incarico Unesco (20 mila euro l’anno il compenso) sia già stato assegnato e a chi, considerato che il bando scadeva nei giorni scorsi".