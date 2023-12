I dubbi di alcuni ’soci’ sull’anticipo delle somme

Ato Toscana Costa e RetiAmbiente vanno avanti nell’accordo con Cermec ma qualche dubbio fra i soci del gestore unico di area vasta resta. Alla fine di ottobre l’assemblea dei soci ha sì deliberato il via libera all’intesa con Cermec per il finanziamento anche delle opere di bonifica ma ci sono state ‘astensioni’ anche di rilievo, ossia quelle dei Comuni di Lucca, Forte dei Marmi e Santa Maria a Monte. Il punto è semplice. Il biodigestore al Cermec è previsto da tempo, nel vecchio piano industriale poi confermato anche in quello nuovo. L’atto di intenti deliberato dall’assemblea in quella seduta, però, non andava soltanto ad accogliere la fusione in Cermec di Asmiu e ramo ambiente di Nausicaa ma anche ad autorizzare RetiAmbiente ad anticipare alcune somme per la realizzazione di lavori urgenti sull’impianto di Cermec e che servono anche per completare l’iter autorizzatorio del polo impiantistico. Certo, interventi che vanno nella direzione di rafforzare la dote impiantistica della Ato secondo il piano industriale di Reti Ambiente ma la parola ‘anticipare’ ha fatto scattare il campanello d’allarme in alcune amministrazioni degli altri Comuni che hanno voluto sapere se ci saranno delle ricadute in senso economico, ovvero di maggiori costi. Ecco, le cifre anticipate da Reti Ambiente troveranno collocazione nello stesso piano di investimenti di Reti Ambiente e saranno rimborsati attraverso i piani economici finanziari, in primo luogo, di quei comuni che utilizzano quel tipo di impianto. Quindi i costi saranno spalmati sulla Tari dei Comuni che conferiranno a Cermec. Sicuramente Massa e Carrara, ma ad esempio c’è anche Lucca. Senza contare che una volta divenuto ‘biodigestore’, sarà al servizio di tutti i Comuni di area vasta e l’obiettivo di Ato Toscana Costa come di RetiAmbiente è andare verso la direzione di avere un’unica tariffa di smaltimento proprio per far sì che il costo di trattamento e smaltimento legato alla disponibilità degli impianti non differisca tra un Comune che conferisce ad un determinato impianto e un Comune che conferisce invece ad un diverso impianto. Ossia spalmata su tutti i Comuni dell’area vasta. Ma tutto è da definire e in divenire, quindi tanti dubbi sono rimasti sul tavolo portando all’astensione dei tre comuni soci.