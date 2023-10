I danni alla costa vengono dal Magra. Il Pri spinge per il nuovo piano

Sull’interrogazione di Forza Italia interviene il Partito repubblicano apuano (nella foto il segretario Gianvincenzo Passeggia) sostenendo "alcuni dati espressi dal ministero, a cui spetta – scrive il Pri – la protezione dell’ambiente", i repubblicani ricordano che "Il ministero dell’Ambiente, nel Decreto di valutazione impatto ambientale, che conteneva un giudizio negativo per la proposta del 2001 (diversa dal Piano Regolatore di oggi), ammise la compatibilità di un nuovo strumento che restasse entro la sponda destra del Carrione. Così il nuovo Prp adottato ad agosto prevede il profilo delle nuove infrastrutture. Nel 1914, prima della realizzazione del porto, la costa di Forte dei Marmi era assai ridotta. Va tenuto conto del minore apporto di sedimenti da parte dei fiumi. Non si dice mai che fra il 1958 e il 1973 il Magra ha subito un’escavazione di 25 milioni di metri di sabbie, che significano un minore apporto per il litorale di 1,6 milioni di metri. Mancanza di sedimenti che rende comprensibile anche l’erosione a nord, l’erosione rispetto al quale il porto non può essere un ostacolo. Piuttosto si valorizzi il primo passo concreto della Regione Toscana contro l’erosione. Un’iniziativa che mette d’accordo Regione, Autorità Portuale, i Comuni di Carrara, Massa, Montignoso, Pietrasanta e Forte dei Marmi, provincia di Massa Carrara e Lucca, con il sostegno della Camera di Commercio, e che ha come obiettivo coniugare il turismo con le attività portuali". Il Pri quindi conferma l’importanza di una più adeguata razionalizzazione portuale, da troppo attesa e che rende evidente quale danno subirebbe il territorio senza il nuovo Piano. "Chi blocca il progetto va contro uno sviluppo giusto e sostenibile". Da qui il Pri comunale ricorda i numeri relativi all’occupazione, 3.193 lavoratori diretti, più 3.440 indiretti, più 4.676 dell’indotto. "Sotto il profilo economico il porto, nel 2021, ha generato un impatto sulla produzione pari a 669 milioni di euro ed un indotto di 1 miliardo e 609mila euro. E’ essenziale per la Baker & Hughes, il principale asset nazionali, serbatoio di occupazione stabile e strutturata".