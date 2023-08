I “crociati” delle pulizie ambientali Cresce la squadra dei volontari in azione lungo i corsi d’acqua

Una squadra ‘fortissima’ a sostegno dell’ambiente e con una rosa sempre più ricca: in campo ben 26 associazioni che per una giornata hanno dedicato il massimo impegno al ‘Sabato dell’ambiente’, l’iniziativa del Consorzio 1 Toscana Nord dedicata alla pulizia dei corsi d’acqua. L’iniziativa è tornata anche a Massa e in Lunigiana, dove sul campo erano attive sei associazioni. Finalmente anche qualche bella notizia: sul Torrente Isolone i volontari de “La cuccia di Meme” di Fosdinovo hanno trovato pochissimi rifiuti. Un segno, questo, che il lavoro di pulizia mensile sta iniziando a funzionare. A dirlo è anche il gruppo Cai di Filattiera che ha risalito a piedi il torrente Monia recuperando soprattutto piccoli oggetti e bottiglie di plastica.

"Ogni volta recuperiamo sempre meno rifiuti – hanno detto i volontari – Significa che siamo sulla strada giusta". A Zeri la squadra dell’Osservatorio Raffaelli ha invece monitorato e rimosso rifiuti dall’alveo del torrente Teglia. Qui, insieme al loro amico a quattro zampe Athos, ha trovato pneumatici di auto abbandonati e qualche bottiglia di plastica. Con il supporto del Consorzio i volontari hanno anche installato un idrometro e un pluviometro sul torrente Mangiola di Bagnone. Partecipare al sabato dell’ambiente non è certo una passeggiata: alla Gora del Mulino i volontari di Alfa Victor Filattiera si sono infatti dovuti calare in acqua per recuperare un pneumatico. A fine giornata, purtroppo, hanno portato a casa un bel bottino: tanta plastica, reti e persino una vasca da bagno abbandonata.

Lungo il Canale di Antona una bellissima sorpresa: ad unirsi ai volontari di Apuania Frigido anche parte della squadra Apuani Rugby Massa rappresentati da giocatori degli “Old” e dalle “Lupe” della squadra femminile. Insieme a questi ospiti speciali, per fortuna, i volontari hanno recuperato solo qualche bottiglia di vetro, forse ricordo di un pic nic, e una lattina. Il presidente Ismaele Ridolfi, insieme all’Associazione Assiolo, si è invece recato alle Dune di Forte dei Marmi per vedere il nido delle tartarughe marine Caretta Caretta che i giorni scorsi hanno scelto proprio le spiagge della Versilia per deporre le uova. "Ringrazio l’associazione Assiolo per questa bellissima opportunità – ha commentato Ridolfi - Siamo felici che in questa zona, così tanto fragile dal punto di vista idraulico, i volontari abbiano trovato pochi rifiuti. Dopo anni intravediamo una lieve inversione di tendenza, con una diminuzione del totale dei rifiuti, che continuano comunque ad essere tantissimi". I rifiuti recuperati dalle associazioni sono stati segnalati alle aziende dei rifiuti che, con l’avallo dei Comuni, hanno già provveduto allo smaltimento in discarica.

Ma la battaglia contro i rifiuti non si esaurisce con i Sabati dell’ambiente. A Marina di Massa è stata sistemata la barriera galleggiante che attraversa lateralmente lo specchio d’acqua del Canale Fescione: trattiene rifiuti e plastiche che galleggiano sull’acqua e vengono trasportati in mare anche quando la velocità del canale è minima. Lungo la costa apuana e versiliese ne sono state collocate diverse nei corsi d’acqua che si trovano in prossimità del mare.