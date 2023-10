I conti di Casa Ascoli. Operazioni immobiliari e chiusura delle liti per salvare la società

E’ pronto il piano industriale 2023-2029 per salvare l’Azienda pubblica di servizi alla persona Casa Ascoli. Il documento, elaborato grazie anche al supporto di consulenti esterni a partire dall’inizio dell’anno, è stato approvato qualche giorno fa nel corso dell’ultima seduta del consiglio di amministrazione presieduto da Giancarlo Casotti e a cui hanno partecipato anche gli altri due membri, Ettore Gino Beccari Cuturi e Veronica Furia, oltre al direttore Antonio Sconosciuto. Un piano che si sviluppa su quattro assi principali cercando di mettere mano su tre livelli diversi: economico, finanziario e pure immobiliare. Perché nella grande partita dei crediti e dei debiti di Casa Ascoli, con cifre che si aggirano fra i 4 e i 5 milioni di euro, c’è da mettere in conto anche i rapporti con l’Asl Toscana nord ovest e la proprietà di alcuni edifici che possono diventare strategici nel piano di rilancio elaborato in questi mesi.

In sintesi, il documento parte da un punto chiave: chiusura di tutte le liti pendenti con i maggiori creditori e qui entrano in causa le due cooperative Compass e Di Vittorio, con il lungo contenzioso in particolare sulla gara d’appalto e quello sui debiti di servizio formati negli anni passati. Come chiudere le liti? In via strategica si parla di rifare la gara in Global Service in cui addirittura prevedere un ampliamento del numero di posti letto all’interno della Rsa Pelù, per ora solo gestita da Casa Ascoli ma di proprietà dell’azienda sanitaria, tramite apposita convenzione, e un saldo e stralcio delle posizioni debitorie nei confronti dei maggiori creditori.

Il secondo punto evidenzia la necessità di una ‘valorizzazione economica’ del personale di Casa Ascoli nell’ambito dell’assegnazione al nuovo soggetto gestore. E questo richiederà ancora tempo. Uno degli aspetti chiave del Global Service, di cui ormai si parla da oltre un anno, dovrebbe essere un risparmio annuo sui conti di Casa Ascoli per circa 250mila euro. Di assoluto rilievo poi la manovra immobiliare inserita nel documento.

Si punta a una permuta dei fabbricati dell’ex scuola infermieri lungo l’Aurelia, di fianco all’obitorio, e del Padiglione Becchini al vecchio ospedale di Massa. I due immobili, oggi affittati dall’azienda sanitaria, dovrebbero passare nella proprietà di quest’ultima. Anche perché sul Padiglione Becchini, Casa Ascoli vantava un credito nei confronti della stessa Asl. La permuta immobiliare prevede che invece la Rsa Pelù diventi di proprietà di Casa Ascoli dietro il pagamento di un conguaglio da parte dell’Usl Toscana Nord Ovest in favore di Casa Ascoli per chiudere la permuta e sanare una volta per tutte le partite pendenti di debiti e crediti fra i due soggetti.

L’ultima mossa infine è l’apertura di una nuova linea di credito finanziario con gli istituti bancari che sarà sancita dalle proprietà immobiliari e dal piano di risanamento presentato agli stessi istituti. I dettagli vengono tenuti riservati, si dice per non "pregiudicare il buon esito" delle operazioni. A ogni modo il quadro sembra già molto chiaro. Piano industriale a cui ha contribuito lo Studio Bascherini al quale era stato affidato già a gennaio l’incarico e rielaborato a partire da aprile, sostiene il Cda, tramite il confronto con i portatori di interessi, privati e pubblici.