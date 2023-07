I ’confini infiniti’ del pensiero Torna la rassegna al biscottificio

di Alessandra Poggi

La rassegna ‘Donna anima e corpo’ del biscottificio Piemonte diventa maggiorenne. E per questa sua diciottesima edizione la titolare Margherita Dogliani ha scelto il tema dei ‘confini’. I confini possono essere tanti, da quelli geografici a quelli culturali, da quelli linguistici a quelli religiosi. La rassegna culturale ideata dall’associazione ‘L’angelo e le stelle’ come sempre mette al centro della scena il discorso della fabbrica come luogo che sforna dolci e produce pensieri, una caratteristica che da sempre contraddistingue questo festival che negli anni è sempre cresciuto. Da tre anni ‘Donna anima e corpo’ collabora con il festival Con-Vivere della Fondazione Crc, anche questo giunto al traguardo dei diciotto anni, e gode del patrocinio del Comune di Carrara e della Regione Toscana. Il programma delle tre serate è stato illustrato ieri mattina al biscottificio Piemonte di viale Zaccagna da Margherita Dogliani, anima della rassegna, e dalle colonne portanti dell’evento Marta Matteini (che conduce le tre serate) e Daniela Bennati. "Nella società di oggi il confine è fuori e dentro di noi – ha detto Dogliani –, si mescola tra reale e virtuale. È la stessa umanità che poggia su dei confini". Si parte venerdì 14 luglio alle 21,15 con ‘Confini nella mente, vita immaginaria e vita reale’. Una conversazione con Vittorio Lingiardi, psichiatra e psicoanalista dell’università Sapienza di Roma, che parlerà del sogno come di una realtà senza confini, l’ultimo spazio di libertà personale. L’intervento sarà preceduto da un momento musicale affidato alla violinista Benedetta Mignani, che proporrà la Primavera e l’Estate delle ‘Quattro stagioni’ di Vivaldi. La seconda serata è in programma per venerdì 21 luglio (ore 21,15), ed è realizzata in collaborazione con ‘La Toscana delle donne’. Stavolta il compito di parlare di ‘confini’ delle donne e degli uomini nel mondo è affidato a Marco Aime, antropologo e docente dell’università di Genova. Anche questo intervento sarà preceduto da un momento musicale jazz con Lara Bertelloni e il suo complesso ‘5et’. La serata di venerdì 28 luglio, sempre con inizio alle 21,15, è realizzata in collaborazione con Con-vivere ed è articolata in due momenti: i ‘confini’ delle donne di Teheran con letture dell’attrice Stefania Luisi, e i ‘confini’ secondo la giornalista ed orientalista italiana Farian Sabahi.