I colori della cultura. Tra degustazioni e premi. Torna ’Massa Picta’

Torna per la sua quarta edizione la rassegna “Massa Picta i colori della cultura”: otto appuntamenti dunque che avranno come scenario il giardino di Villa della Rinchiostra tranne uno, quello del 14 giugno, anteprima dello Spino Fiorito, che si svolgerà in piazza Aranci. L’iniziativa è stata presentata in sala giunta con il sindaco Francesco Persiani, molto soddisfatto per questa rassegna culturale che ricalca la collaudata formula vincente delle edizioni precedenti, ideate e condotte da Fabrizio Diolaiuti. "Una manifestazione importante che sta crescendo e che ogni anno arricchisce il panorama massese sia primaverile che autunnale" – ha commentato il primo cittadino, ed ha ringraziato "gli artefici", il vice sindaco Andrea Cella che da sempre segue Massa Picta, Fabrizio Diolaiuti e l’assessore alle attività produttive Filippo Badiali. Ha sottolineato "la sinergia che si è creata e mette insieme tante realtà: associazione cuochi col Touring Club italiano, Radio Bruno, Federalberghi costa apuana, Asshotel, Campeggi riuniti Partaccia, Ageparc, Compagnia del mare e Consorzio balneari Massa". Dunque, arte, turismo, convivialità gastronomia, prodotti tipici, promozione DeCo e accoglienza per raccontare la cultura locale a 360 gradi con appuntamenti che portano alla ribalta le peculiarità di cui è ricco il nostro territorio.

Francesco Persiani ha sottolineato la scelta come “palcoscenico” del giardino di Villa della Rinchiostra "nel suo progetto ancora non ultimato ma che si sta formando e trasformando in un luogo che potrebbe diventare una piccola Versiliana. Con orgoglio, il vice sindaco Andrea Cella ha evidenziato il successo di pubblico per la bontà del progetto. I presenti hanno portato il loro saluto e condiviso la manifestazione soprattutto dal punto di vista turistico, dell’accoglienza di coloro che scelgono la nostra città per le vacanze estive e oltre.

Il primo appuntamento è per domani per un tuffo negli anni Ottanta con musica, cibo e fogge che hanno caratterizzato quel periodo. Saranno presenti Rick e Clive di videomusic, icone che hanno influenzato un’intera generazione. Poi il 14 giugno, in piazza Aranci, l’anteprima delle tre giornate consecutive (15,16 e 17) dedicate allo Spino Fiorito. Il 28 giugno sarà la volta dell’architettura; il 12 luglio in scena i Liguri apuani con la cucina; il 26 luglio le Apuane con occhio di riguardo verso il cielo; il 9 agosto ‘Il premio dei premi’ con il Mercurio d’Argento e altri premi massesi. Flora e fauna e vespa velutina protagoniste il 23 agosto e invitante finale il 6 settembre con “Tutti pazzi per la pizza”. Gli eventi e le degustazioni saranno tutte gratuite. Soddisfatto Fabrizio Diolaiuti, direttore artistico e conduttore di ‘Massa Picta’: "Avremo uno schermo come vetrina delle bellezze del territorio. Il programma è stato concepito con il pensare globale e agire locale".

Angela Maria Fruzzetti