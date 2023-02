I colori della cultura in centro grazie a ’Massa Picta’

Torna, dopo il successo delle tre edizioni precedenti, ‘Massa Picta i colori della cultura’ con tre appuntamenti al Teatro dei Servi di Massa in cui si parlerà di montagna e sagre, ornitologia e sport. Al via venerdì, alle 18.30, con Fabrizio Diolaiuti a fare da patron alla manifestazione, con il prezioso aiuto dell’Associazione Cuochi di Massa Carrara, Touring Club ed Emozioni delle nostre terre, il patrocinio e l’impegno nell’organizzazione dell’amministrazione comunale. "Massa Picta si concentra su cultura, ambiente, turismo e diamo risalto al territorio e a quello che offre, è questa sinergia che rende l’evento, una manifestazione culturale a tutto tondo", dice l’assessore alla cultura Nadia Marnica. Anche l’assessore allo sport Paolo Balloni spiega che "è grazie al lavoro di squadra che portiamo in scena Massa Picta sempre ricevendo consensi da tutti i fronti. La manifestazione è in continua evoluzione ed è diventata uno strumento per l’amministrazione per portare sul palco tutti gli aspetti della nostra terra". Balloni annuncia anche il lavoro sugli attestati alle botteghe storiche di Massa "un riconoscimento che ci rende orgogliosi del percorso che stiamo facendo" conclude. Il vicesindaco Andrea Cella, che ha seguito e creduto nel progetto dall’inizio, sottolinea che ci sono "sempre protagonisti diversi argomenti che si sposano bene con il territorio e danno rilevanza alla moltitudine di aspetti che ci rendono orgogliosi della nostra terra e che proviamo a far conoscere ai cittadini ma anche a chi non vive a Massa". "Grazie all’amministrazione che ha sempre creduto alla mia idea – chiosa Fabrizio Diolaiuti – ringrazio la loro intelligenza e la loro sensibilità nel capire che Massa Picta adesso può solo crescere come è cresciuto sempre più il suo consenso".

Al Teatro dei Servi dunque per tre venerdì, partendo da "La Montagna Massese e le sagre", dove si tratterà di tema delle Deco ,Massesi, poi il 10 marzo con l’associazione Ornitologica Apuana e “Le facce degli uccelli” a cura del presidente Luciano Bandinelli, infine il 24 marzo con ‘Massa In Forma a Teatro’ che coinvolgerà alcune discipline del territorio. "Non si offenda chi non è stato chiamato – dice Diolaiuti – ci sarà spazio per tutti nella prossima rassegna di incontri perché ci teniamo a far conoscere tutti gli sport del territorio". L’entrata è gratuita come le degustazioni a tema.

Margherita Badiali