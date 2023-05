I cittadini rimuovono un albero caduto sulla strada

Strade di montagna e piante che le sovrastano: da anni i residenti dei paesi montani denunciano situazioni di insicurezza connesse allo stato di abbandono delle aree. Una pianta ad alto fusto si è abbattuta ieri mattina sulla strada provinciale Bassa Tambura all’altezza del monumento al partigiano Mario Paolini, medaglia d’oro al valor militare, presso la frazione di Canevara. Fortunatamente nessun mezzo di passaggio è stato coinvolto. La grossa pianta ha bloccato però il traffico da e per i paesi a monte, creando una fila di auto in entrambi i sensi di marcia. Tuttavia, come spesso accade in casi simili, caduta di piante o massi, prevale il... fai da te. I cittadini, infatti, che hanno fretta e non possono aspettare i tempi delle istituzioni, hanno sgomberato la strada per consentire il defluire del traffico. Nel pomeriggio ci sono state le operazioni di bonifica e messa in sicurezza (taglio della pianta) messe in atto dagli operai della Provincia. Le piante ad alto fusto che crescono lato monte, sul ciglio, rappresentano un pericolo per chi transita quelle strade e da tempo i residenti dei paesi a monte chiedono interventi per la messa in sicurezza delle aree alberate che costeggiano via Bassa Tambura e percorsi limitrofi.

Angela Maria Fruzzetti